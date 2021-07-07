提案開臨時會被否決 費鴻泰轟民進黨該改名

立法院國民黨團提案召開臨時會，處理「公民投票法部分條文修正草案」，立院今召開全院委員談話會，民進黨團擋下國民黨團提案，不再開臨時會。國民黨團總召費鴻泰怒轟，民進黨阻擋民主的進步，應該改名。（資料照）

2021/07/07 11:28

〔記者林良昇／台北報導〕立法院國民黨團提案召開臨時會，處理「公民投票法部分條文修正草案」，立院今召開全院委員談話會，民進黨團擋下國民黨團提案，不再開臨時會。國民黨團總召費鴻泰怒轟，民進黨阻擋民主的進步，應該改名。

國民黨團提案召開臨時會遭否決，費鴻泰會後表示，國民黨要求召開臨時會的主要目的攸關台灣民主的進步，民進黨立委張宏陸曾問過中選會副主委陳朝建如何做到不在籍投票，當時有承諾在今年828公投，新加坡、韓國都可以，爲什麼台灣單獨不可以？

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費鴻泰質疑，所有的法律制定、系統建設，通通都是由中央執政的民進黨負責，「民進黨你怕什麼？」每天講謊話，就是在阻擋民主的進步，根本不民主而是反民主，應該改名，是民主倒退的執政黨。

費鴻泰認為，民進黨擋臨時會的重要目的就是怕國民黨會在臨時會談到疫苗、紓困，但國民黨已經講很清楚，就是要完善公投法。公投法第23、24、25條很多相互矛盾得地方，就是民進黨當初修公投法搞出來的。很遺憾臨時會沒有開成，但是「沒關係」，下會期國民黨會主動排案，檢視一下民進黨的態度。

費鴻泰話鋒一轉，提到現在很缺疫苗，轟民進黨讓台灣在防疫上從模範生變成倒數，抬不起頭來，還要為了搶殘劑跌得四腳朝天，執政不及格，不去想怎麼及格，而是打壓在野黨建議，根本獨裁，民進黨、蔡英文總統、衛福部長陳時中太傷國人的心。

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