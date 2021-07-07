日捐疫苗期間談七七事變 朱立倫：緬懷歷史非挑起仇恨

今天是盧溝橋事變發生日，國民黨前主席朱立倫今在臉書緬懷歷史，但他強調他不是為了挑起仇恨，而是為了珍惜和平。（取自臉書）

2021/07/07 10:16

〔記者林良昇／台北報導〕今天是7月7日，是對日抗戰的盧溝橋事變發生日，國民黨前主席朱立倫今在臉書緬懷歷史，但他強調他不是為了挑起仇恨，而是為了珍惜和平。對日本慷慨援助台灣200多萬劑的疫苗深深感謝，希望友誼長存，和平永在。

朱立倫今在臉書上發文緬懷歷史，指出84年前的這天是中華民國對日全面抗戰的起點。國民黨領導的8年抗戰的勝利的成果，讓中華民族掙脫了百年來的不平等條約，中華民國更成為聯合國創始會員國，一躍成為世界5強。而台灣也因為此擺脫了50年的殖民統治，開啓了中華民國在台灣的時代。

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朱立倫說，抗戰的歷史，也是一段盟友們互相援助的歷史。中華民國在二戰戰場上作為同盟國的一員，先後接受了來自「蘇聯航空志願隊」、「美國飛虎隊」的軍事及各項物資援助。出於「仁義之師的目的」，更為了感恩圖報，國軍的遠征軍多次出兵協防在印度、緬甸的英美盟友。

朱立倫也提到，孫立人師長、劉放吾團長率領作戰的「仁安羌大捷」，國軍以不到1千人的兵力解救了被日軍包圍的7000多英軍及美國傳教士和新聞記者在內的平民500多人，不但讓國軍揚眉吐氣、威震中外，也讓孫立人將軍贏得「東方隆美爾」的美名。

對於重提盧溝橋事變和對日抗戰，朱立倫強調，緬懷歷史，並非為了挑起仇恨，而是為了珍惜和平。最近日本慷慨援助台灣200多萬劑的疫苗深深感謝，更是長久以來雙方互助友好的展現，希望友誼長存，和平永在。

朱立倫說，身為中華民國的國民與國民黨的一份子，不但要記住這段歷史，更應光榮地講述這段過去，讓先賢先烈們為人民、為國家、為世界共同奮鬥的過程，永存後世心中。

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