紀念七七抗戰 軍校總會首度赴雲南祭祀英靈

2019-07-08 23:31

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中華民國對日戰爭的「七七事件」至今已82週年，為此，中華民國中央軍事院校友總會和國內十四所軍事院校友會會長或重要幹部一行，今年7月4日前往中國雲南昆明、騰衝及松山等地抗日古戰場，憑弔為國壯烈犠牲的烈士英靈，並於7月7日抗戰紀念日當天，在騰衝國殤墓園比照國內春、秋兩季祭祀忠烈將士的儀程，舉行祭祀大典。

中央軍事院校友總會表示，這是首度由國內退伍軍人團體，在中國大陸舉辦抗日英靈祭拜活動，隨著時間的流逝，大家對抗日戰爭的認識相對淡薄之際，校友總會偕國內各軍事院校友會長前往「滇西古戰場」憑悼，追念英勇殉國國軍前輩，別具特殊的時代意義。

中央軍事院校友總會表示，校友總會理事長季麟連上將在7月7日當天，和陸、海、空、政戰、國管、國醫、中正、後管、航技、陸戰、憲兵、陸專、海技、空幼等14所軍事院校校友會會長或要幹部一行20餘人，於中國雲南騰衝「國殤墓園忠烈祠」，向抗日戰爭「滇西遠征軍」殉國烈士獻花致祭，表達虔敬的景仰與追念，目的在彰顯慎終追遠的精神，及莫忘英烈們犧牲小我，護國衛民的悲壯史實。

季麟連表示，抗日戰爭最重要的一場戰役為滇西作戰，因中華民國遠征軍奮不顧身，英勇抗敵的的優異表現，讓英、美兩國刮目相看，不但提昇了國際地位，英美立即宣佈廢除與我國所簽訂的不平等條約，這是抗日烈士用鮮血及性命所推砌的成果，後人應特別感念，盼大家勿忘這段血涙的史實。

季麟連也說，作戰使民族正義得以伸張，但戰爭是殘酷的破壞了無數家園和犠牲了許多生命，和平應是大家應該共同追求的願景和目標。

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