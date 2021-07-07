藍營推「不在籍投票」要加開臨時會 游錫堃：境外通訊投票一定要小心

立法院長游錫堃。（資料照）

2021/07/07 10:10

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團提案召開臨時會，處理「公民投票法部分條文修正草案」，立院今將召開全院委員談話會，決議是否通過。立法院長游錫堃上午受訪指出，對於不在籍投票，大部分人應該沒有意見，不過台灣國際地位特殊，鄰居一直要來侵略我們，所以有關通訊投票，尤其是境外的通訊投票，一定要非常小心。

國民黨團提案，從7月7日至7月16日召開為期10天的第10屆第3會期第2次臨時會，審議公投法修正草案。游錫堃昨日召集朝野黨團協商，各黨團未有共識，今將召開談話會處理，預計將上演表決戰。

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對於是否於臨時會修公投法，游錫堃稍早受訪指出，站在國會行政，他必須要中立一點，不方便表達意見，現在因為各黨團大家有不同意見，立院是合議制，有不同意見是好事，大家有各種多元意見，我們是多元社會、多元思考，各個不同意見提出來，再透過合議制討論，「我現在還是盡量維持議事中立」。

媒體追問對於不在籍投票的想法，游錫堃說，大部分的人應該對不在籍投票沒有意見，只是對通訊投票，然後境外投票（有疑慮），大家都知道台灣的國際地位特殊，有我們的鄰居一直要來侵犯、侵略我們，所以有關通訊投票，尤其境外的通訊投票，一定要非常小心。

媒體續問：「您的說法是中國可能會介入台灣選舉？」，游錫堃則低調回應：「我沒有講」。

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