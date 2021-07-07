麻生提「美日聯防保台」 美國防部：對台政策不變

美國國防部發言人柯比（John Kirby）6日表示，沒有人希望看到局勢演變成衝突，也沒有理由發生衝突，因此美方專注於確保台灣能夠自我防衛。（美聯社）

2021/07/07 07:55

〔即時新聞／綜合報導〕日本副首相兼財務大臣麻生太郎日前表示，中國若侵犯台灣，「日美必須一起防衛台灣」。對此，美國國防部表示，美國對台灣的政策沒有改變，不希望看到台灣局勢發生片面改變，將會確保台灣能夠持續自我防衛。

麻生太郎5日在東京都的一場演講中表示，中國若侵犯台灣，日本應將此視為「存立危機事態」，依安全保障相關法制行使集體自衛權，「日美必須一起防衛台灣」。麻生強調，「接下來就輪到沖繩」，因此必須認真思考這個問題，並且確實準備好防衛日本的力量。

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美國國防部發言人柯比（John Kirby）6日在例行記者會上，被問到有關麻生太郎對台灣的言論，他表示，美國數十年來在國會跨黨派支持下，對台灣的政策沒有改變，持續依循基於美中三公報、台灣關係法與六項保證的「一中政策」，沒有人希望看到局勢演變成衝突，也沒有理由發生衝突，因此美方專注於確保台灣能夠自我防衛。柯比拒絕推測美國將如何應對印太地區的任何潛在衝突。

柯比說，美國國防部長奧斯汀（（Lloyd Austin）也清楚表明，必須在印太地區持續尋求「整合性威嚇」（integrated deterrence），也就是將美軍能力與資源整合到聯合部隊中，並在亞洲建立更緊密的聯盟和夥伴關係，其中包括日本、南韓、澳洲與區域的許多其他夥伴。

柯比強調，基於許多充分理由，美方在印太地區與日本密切合作，並且對台灣的政策沒有任何改變。柯比還說，美方堅持「一中政策」，不希望台灣局勢出現任何片面改變，美方的承諾是確保台灣能夠持續自我防衛。

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