港版國安惡法施行周年 陸委會報告：社會瀰漫寒蟬效應

「港版國安法」在香港施行逾一年，陸委會今日指出，香港各領域自由人權續遭惡法打壓，社會瀰漫寒蟬效應，逾6成港人對未來環境及個人自由不具信心。（法新社）

2021/07/06 19:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「港版國安法」在香港施行逾一年，陸委會今日發布「香港移交24周年情勢研析報告」指出，香港各領域自由人權續遭惡法打壓，社會瀰漫寒蟬效應，逾6成港人對香港未來環境及個人自由不具信心。

陸委會表示，在「港版國安法」的高壓壟罩下，香港的自由、人權節節衰退。據自由之家（Freedom House）今年3月發布之全球自由度調查報告，香港以52分被評為「部分自由」，為其被評比以來最低分數，主因係實施「港版國安法」所致。

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德國智庫全球公共政策研究所（Global Public Policy Institute）同年月公布之全球學術自由指數，香港則由去年的C級滑落至D級。而無國界記者組織（RSF）今年4月公布的世界新聞自由指數，

香港排名第80名，對照其2002年時位居18名，足見其自由遭蠶食鯨吞、每況愈下的處境。

陸委會批評，不僅國際組織對香港自由評比一落千丈，中共及港府打壓社會各領域的具體案例，更是罄竹難書。在新聞、出版及言論自由方面，除香港警方修訂「警察通例」中「傳媒代表」定義，限制非主流傳媒、自由記者採訪權利，新聞界甚至面臨空前的政治暴力。

重大事件包括香港電台的人事、節目遭強力整肅，其編導蔡玉玲因拍攝「反送中」運動「721元朗事件」，被控違法取得車輛資料遭拘。

壹傳媒成為「港版國安法」俎上之肉，創辦人黎智英被長期羈押，個人及公司資產均遭凍結，港警兩度搜查香港蘋果日報，以「串謀勾結外國或境外勢力危害國安」等罪名拘捕其高層、總編輯、主筆者；香港蘋果日報最終宣布自今年6月25日起停刊，儼然敲響香港新聞自由的喪鐘。

陸委會分析，在「港版國安法」文字獄威脅效應下，多名時事評論人選擇封筆；「立場新聞」、「winandmacMedia」、「852 郵報」等網媒陸續宣布下架文章、影片或撤離香港。

在教育及學術領域，去年以來，陸續有批判北京、帶頭遊行的大學教師遭解雇或不續聘，並有教師遭以散播「港獨」訊息為由取消註冊。

今年2月，港府進一步公布「香港國家安全教育課程框架」，禁止學生在校園內組織政治活動、教師講課加入個人政治見解，以及明訂各個科目皆須加入國安元素。

陸委會表示，港府教育局要求各大學校長貫徹「港版國安法」，全力清理大學校園連儂牆及「反送中」宣傳品，並對逾8000多名中小學教師進行國安教育課程培訓。此外，傳有學生透過熱線舉報教職員違反「港版國安法」，輿論擔憂此恐加深學界自我審查，亦有香港學者表示，考慮減少與海外的學術交流合作。

陸委會提及，國安審查的觸角亦延伸至網路、藝文領域。包括刊載大量港警與建制派人士個資的網站「香港編年史」，傳遭港府國安處下令封鎖，數家網路供應商配合執行。另外，公共圖書館展開思想審查，下架黃之鋒及泛民人士著作；「反送中」紀錄片「理大圍城」上映前夕突遭下架；建制派及親中媒體抨擊香港藝術發展局資助反政府團體製作鼓吹反動作品，並指控公帑營運的「M+博物館」展出藝術家艾未未有違「港版國安法」的作品。

今年6月，港府宣布修訂「電影檢查條例」指引，可禁演有危害國安可能的影片。輿論批評，種種跡象凸顯香港政治紅線浮動，擔憂香港文創自由空間恐漸凋零。

據港府統計，自2019年6月至今年4月，因參與「反送中」示威遭拘捕者計 10,260 人，其中 715 人遭定罪。而過去一年來，港人的集會、遊行自由持續凍結，曾舉辦31年的「六四」燭光紀念晚會和連續18年的「七一」遊行，均遭警方反對舉行。

陸委會質疑，今年4月通過的「入境條例修訂案」（8月1日起實施），主要修訂方向包括港府可要求航空公司預先通報旅客資料、拒載特定乘客，則引發輿論對限制港人遷徙自由及人權的疑慮。

陸委會指出，「港版國安法」實施以來拘捕人數雖僅「反送中」的1％，惟遭拘捕者除政界人士、「反送中」抗爭及資助者外，還包括學者、新聞工作者、社會工作者，不僅以言入罪、更是溯及既往，使香港社會瀰漫寒蟬效應。

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