藍營擬推「不在籍投票」 資安學者反對：外國勢力恐藉機入侵

立法院國民黨團提案推動「不在籍投票」議題。對此，資安學者李忠憲（見圖）今日公開表態反對不在籍投票，並解釋不在籍投票的弊端。（資料照）

2021/07/06 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕針對立法院國民黨團提案召開臨時會處理「公民投票法部分條文修正草案」，擬增訂「不在籍投票」相關條文，資安學者李忠憲今日公開表態反對不在籍投票，並解釋不在籍投票的弊端與隱憂。

李忠憲今日在臉書發文直言，「我反對不在籍投票。投票不是民主，計票才是民主。投票的可信賴度才是重點，提高投票率並沒有可信賴度重要，美國總統選舉混亂的例子還在哪邊，難道這個經驗沒有借鏡的效果?」

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李忠憲指出，「獨裁政權或其代理人通常是以各種手段建立和維繫權力，有投票不一定有民主。權力也可以採取選舉舞弊方式繼續維持下去，如果這種行為沒有被人發現，選舉結果將不再由我們所投的票和公民決定，甚至沒有人會發現我們早就已經失去了民主，因為我們會一直投票下去。」

李忠憲表示，目前選舉的方式在信任的方面，沒有很大的問題，任何人和政黨都可以方便監督計票的過程。在民主的政府，通過選舉的秘密計票結果進行政權轉移。而接受政權轉移人與當事人必須是百分之百肯定選舉結果的公平公正，也就是說，對獲勝者的合法性質疑，可以破壞這個國家的政治生態，甚至帶來暴動和革命，或是外國勢力的藉機入侵。

李忠憲再指出，「選舉的公正性只能通過公開選舉程序，公開向民眾驗票才能成功，就是所謂的民主控制可以得到保證。在目前的投票中，成千上萬的普通百姓可以證明選舉的結果。 」

最後，李忠憲直問，「好好的為甚麼要去改它，為了方便和效率破壞可靠度的作法，不一定是進步。信任是非常珍貴的，什麼都無法取代！」

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