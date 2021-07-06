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    籲油電凍漲 江啟臣：讓人民喘口氣

    國民黨主席江啟臣呼籲政府面對這波疫情，應該優先讓油電凍漲。（記者張軒哲攝）

    國民黨主席江啟臣呼籲政府面對這波疫情，應該優先讓油電凍漲。（記者張軒哲攝）

    2021/07/06 16:08

    〔記者張軒哲／台中報導〕國民黨主席江啟臣今天出席豐原國際青年商會捐贈豐原區衛生所及豐原醫院醫療用防護衣、口罩活動，現場加碼捐贈N95等級口罩。被問到台灣疫苗接種覆蓋率不高、未來經濟復甦等議題，江啟臣說，解封的問題以及解封後的擔憂，這是普遍人民目前的心情，一方面希望能恢復正常生活，讓生計不要受到疫情影響，但又擔心疫情變化，變種病毒蠢蠢欲動，政府應該做好超前部署，也呼籲政府面對這波疫情，應該優先讓油電凍漲。

    江啟臣說，疫情之下第一線醫護人員與基層衛生所人員非常辛苦，要當他們後盾與後援，提供必要的醫療資源。這一個多月來，他陸續捐贈給許多的醫療機構或第一線服務團體，也呼籲各界踴躍幫忙第一線醫護及防疫人員。

    他說，最新的英國《經濟學人》雜誌的恢復正常生活指數，距離正常生活還有多遠的評比，台灣又在50個評比經濟體中倒數第二名；上週《彭博》發布防疫韌性評比，台灣是倒數第十名，這讓人民會有足夠信心嗎？目前疫苗施打率還嚴重落後，最大原因就是疫苗不足，疫苗若能在短時間內趕上，他認為以地方政府的施打能力，絕對能在短時間內快速施打，讓整體覆蓋率提升，早日達到群體免疫，這才是最終解方。

    江啟臣說，拜託政府7月12日務必最好超前準備與部署，提前告訴大家決定是什麼？好讓大家安排7月12日之後的生活。

    對於日本副首相說，中國武力犯台就行使「集體自衛權」，江啟臣說，對台灣而言，台海安全、區域穩定是最重要的，所有對於台海安全與區域穩定有幫助的作法，都願意跟大家好好對話。大家不願意看到衝突，更不樂見戰爭。他鼓勵區域各方應該面對問題，坐下來好好用談的方式來解決問題。

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    國民黨主席江啟臣（左四）出席豐原國際青年商會捐贈豐原區衛生所及豐原醫院醫療用防護衣、口罩活動。（記者張軒哲攝）

    國民黨主席江啟臣（左四）出席豐原國際青年商會捐贈豐原區衛生所及豐原醫院醫療用防護衣、口罩活動。（記者張軒哲攝）

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