竹縣竹東7里長因鎮長賄選案解職 鎮長派代有6人是解職者家屬

竹東鎮長張順朋（前）因為派代7個里長中，有6個是解職者的家人，而引發反對者質疑。（圖由竹東鎮公所提供）

2021/07/06 14:25

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹東鎮仁愛等7個里里長因捲入2018年的鎮長選舉被控賄選遭定罪後須解職，鎮長張順朋指派的代理里長中有6人是解職者的家人，引此引發眾議論。

縣選委會表示，本屆里長任期只剩下1年半，不用補選，鎮長的派代沒有違法。

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竹東代表會主席陳昌平說，鎮長的作法不違法，只是社會觀感不好，他和代表會只有「默默的」、「無言的」尊重張順朋的行政裁量權。

鎮長張順朋則說，代理里長是否有服務熱忱協助公所處理里內相關事務，是她最大的考量，像目前疫情期間要發通知單給長輩施打疫苗等，都是吃力不討好的工作。

她直言，派代的7個里長中，有6人是原任者的家人，1個是社區發展協會理事長。他們7人平時都很熱心公益，對里內事務也很熟悉，並可幫助公所推動鎮務，所以代理里長的人選適不適合，里民心裡最清楚，總不能派1個完全不了解的人來當代理里長吧！

2018年的基層選戰中，竹東鎮長競爭激烈，被檢調查出2個候選陣營都有拿里長當樁腳，涉綁樁賄選的狀況。其中有7個里長被高等法院依受收賄賂罪論處有期徒刑2個月，須解職。

鎮長張順朋依地方制度法第82條規定，指派7人代理。被指派代理里長的是：仁愛里詹嫦嬌、東華里徐長妹、雞林里賴謝玉春、柯湖里呂廖春梅、榮樂里馮守亮、竹東里林秋連、以及東寧里彭世一，派令從昨（5）日起生效，直到任期屆滿為止。

由於被派代的里長中，除東華里徐長妹是當地社區發展協會理事長，其他不是被解職者的枕邊人，就是父親或是兒子，因此引來反對者的質疑跟評批。

縣選委會表示，這屆里長任期已過半，任期約還有1年半，竹東7里長因案解職不用再辦補選，所以鎮長依法指派代理者是地方首長的行政裁量權，以現行法令看並沒有硬性規定代理者不能是解職者的家人。

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