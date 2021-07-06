輔導民間團體上工無人申請？ 綠委籲加強宣傳

民進黨立委鍾佳濱、黃秀芳、邱志偉今共同舉辦「紓困孤兒有工做，宣傳不夠要加強！」線上記者會。（翻攝自記者會線上直播畫面）

2021/07/06 12:43

〔記者吳書緯／台北報導〕行政院推出紓困4.0方案，紓困涵蓋層面更加廣泛，勞動部亦提出「安心即時上工2.0」、「輔導民間團體上工方案」，協助受疫情影響的勞工；然而，民進黨立委鍾佳濱指出，上述兩方案雖受肯定，但「輔導民間團體上工」方案截至2日為主未有民間團體申請，應加大宣傳力大；勞動部表示，昨晚已有3個民間團體申請該方案，未來將努力加強宣傳。

民進黨立委鍾佳濱、黃秀芳、邱志偉今共同舉辦「紓困孤兒有工做，宣傳不夠要加強！」線上記者會；鍾佳濱說，「輔導民間團體上工方案」推出後，經詢問地方社區團體意見，普遍持正向態度，認為有助於幫助受疫情影響的團體、勞工，但因對方案內容不慎瞭解，如對職缺是否符合勞發署審查標準、擔心審查時間過長、進用人員不合期待等，仍多有疑慮，根據勞發署統計，截至7月2日，尚未收到民間團體申請。

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鍾佳濱提到，現行「安心即時上工」雖普遍受到正向評價，但討論度不若教育部的「家庭防疫補貼」、衛福部的「擴大急難紓困」，因此建議，勞動部與相關部會共同協力，加強宣傳力道，一方面解除民間團體疑慮。

對此，勞動部勞發署勞動力發展創新中心副主任葉良琪表示，「輔導民間團體上工方案」截至昨晚已經有3個民間團體申請，累積亦有73個民間團體洽詢，勞動部還是會努力加強宣傳，也希望多元培力單位，提出與紓困相關工作來進行申請。

此外，葉良琪提到，雖然農漁會可以界定在為NPO（非營利組織），但只要在行政院人事總處有舉得機關代碼表，都可以向勞動部申請「安心即時上工」計畫，職缺將會到明年6月。農委會輔導處副處長陳怡任表示，農委會也會配合宣傳，並表示「安心即時上工」計畫可對農業缺工的部分能有所調度。

黃秀芳提到，很多民眾對於「安心即時上工計畫」有誤解，以為一定要工作滿6個月，以至於考量到解封後可能就要回復原本工作，不敢申請，勞動部一定要多宣傳與說明，至於6月29日推出的「輔導民間團體上工方案」，增加了更多職缺種類與工作地點，相信即時上工更能因應短期紓困需求。

然而，黃秀芳提到，但因目前申請上工人數還很少，但辦公室每天接到紓困陳情電話仍舊很多，勞動部應該想辦法加強宣傳，讓有需要的民眾知道這個計畫，能夠盡快提出申請。

邱志偉提醒勞動部，目前安心即時上工計畫的網路聲量及討論度遠遠不及教育部的家庭防疫補貼與其他紓困政策，此外，根據勞動部統計，截至7月2日全國各地區「職缺總數為13776人」，然而4至6月僅成功媒合3200人，勞動部應該要提出具體計畫，加強宣導力道與廣度，讓所有有需求的民眾都能接收到相關資訊。

針對「輔導民間團體即時上工計畫」，邱志偉表示，看到政府主動攜手民間團體，提供民眾更多元的就業機會樂觀其成，不過民間團體性質多樣，所需的人才若僅能透過公立就業服務機構推介有失彈性。

因此，邱志偉呼籲勞動部研議開放民間團體自行雇用的勞工，也能申請到勞動部提供的工作津貼及防疫津貼，如此才能最大化民間團體參與政府政策的效益，共同維持勞工勞動意願，穩定經濟生活。

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