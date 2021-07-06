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    中國駐外使館宣稱安排數千台人打疫苗 賴瑞隆：遂行一中圖謀

    中國國台辦發言人朱鳳蓮今日對外宣稱，中國駐泰國、緬甸、越南等國使館，已安排「數千名」海外台灣人接種疫苗。（資料照）

    中國國台辦發言人朱鳳蓮今日對外宣稱，中國駐泰國、緬甸、越南等國使館，已安排「數千名」海外台灣人接種疫苗。（資料照）

    2021/07/06 12:12

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國政府推出為海外中國公民接種武漢肺炎疫苗的「春苗行動」計劃，將台灣人納入可享同等待遇施打疫苗。中國國台辦發言人朱鳳蓮今日宣稱，中國駐泰國、緬甸、越南等國使館，已安排「數千名」海外台人接種疫苗；立委批評，連施打疫苗都要台灣人接受一個中國的認同，這些行為不會得到國際支持。

    朱鳳蓮指出，中國3月在海外啟動實施協助，包括台胞在內的中國公民在當地接種新冠疫苗的「春苗行動」。據不完全統計，截至目前，已協助超過170萬海外中國公民在160多個國家接種新冠疫苗，其中包括數千名台胞。

    朱鳳蓮舉例，中國駐泰國、緬甸、越南、玻利維亞、汶萊、馬達加斯加、喬治亞等國使館已協助當地有需要的台灣民眾接種中國產或外國疫苗。她聲稱，除協助接種疫苗外，中方還對海外台人提供「全提醒」、「科學防疫」、「心理諮詢」等資訊和服務，積極回應海外台胞需求穩妥安排臨時回國航班等。

    對此，民進黨立委賴瑞隆今日受訪表示，在疫苗施打過程中，中國企圖不斷讓台灣失去國際地位，急欲抹去我國家主權，這是相當惡劣的行徑。

    賴瑞隆強調，中國為達政治目的不擇手段，把台灣人納入中國公民施打疫苗，就是為了遂行一個中國的圖謀，一方面不斷阻擾台灣取得疫苗，又不斷逼迫台灣接受中國疫苗，連施打疫苗都要台灣人接受一個中國的認同，這些行為並不會得到國際支持，這些舉措對台灣人來說都是反效果。

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