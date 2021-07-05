國民黨力推不在籍投票 費鴻泰喊話：柯建銘勿再阻擋

立法院國民黨團提出召開臨時會推動不在籍投票修法，總召費鴻泰（見圖）表示，為了避免全面施行引發過多爭議，只修「公民投票法」，喊話民進黨團總召柯建銘別阻擋。（資料照，記者劉信德攝）

2021/07/05 23:52

〔記者林良昇／台北報導〕立法院國民黨團提出召開臨時會，推動不在籍投票修法，國民黨團總召費鴻泰表示，為了避免全面施行引發過多爭議，國民黨團本次提案只修「公民投票法」，沒有要處理「公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法」，呼籲民進黨團總召柯建銘不要再阻擋。

國民黨團今提案召開臨時會，推動不在籍投票，費鴻泰表示，因應疫情所帶來的衝擊，避免國民為了返鄉投票而大規模移動，因而提出「公民投票法部分條文修正草案」，訂定「不在籍投票」。

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費鴻泰說，所謂不在籍投票，是指合格選民在選舉日因某些特殊因素無法到指定的投票所親自投票時，可事先向選務機關申請，以其他合法方式行使投票權的制度 。綜整各國不在籍投票作法，可分為移轉投票、通訊投票、代理投票、提前投票、設置特別投票所等方式，在美國、英國、日本、韓國、德國、澳洲等民主國家，早已行之有年，我們卻還停留在「技術」討論階段，為了提升公民政治參與度，不在籍投票應早日完成立法，以保障國民參政權利。

費鴻泰指出，為了避免全面施行不在籍投票會引發過多爭議，國民黨團本次提案只修「公民投票法」，沒有處理「公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法」，請柯建銘不要當烏賊，一直亂吐黑墨汁，惡意構陷國民黨團，「其心可議！極不可取！」

費鴻泰說，國民黨團所提公投法修正案第25條之4明定，辦理通訊投票者，必須本人拿著身分證到戶籍所在地向戶政機關以書面提出申請，同條第4項亦授權中選會對郵遞寄回方式另訂辦法，甚至增訂罰則對干預通訊投票影響結果之行為予以嚴懲，可以杜絕海外人士或綠營所謂的敵對滲透干預通訊投票的問題，若仍無法釋疑，可在修法時再好好討論，不用急著抹黑造謠。

費鴻泰質疑，柯建銘身為執政黨團的總召這麼不相信通訊投票？是否覺得執政無能，因此不相信政府防弊、抓賄能力？如果真的這麼害怕、擔心，國民黨團也可配合修正相關條文，執政黨還沒審查就開始亂造謠，作法非常不民主。

對於中選會指出通過修法也須幾個月時間準備，需要時間完備細則，費鴻泰批評，該說詞跟中選會副主委陳朝建以往擔任學者時所說差異頗大，當年陳朝建說不在籍投票只要戶政系統勾稽一下就好了，怎麼現在會需要1年整備？

費鴻泰說，無論修公投法或開臨時會，民進黨在立法院擁有超過半數的席次，民進黨若要擋沒人可以攔得住。呼籲民進黨、柯建銘，朝野一起面對疫情所帶來的民主課題，儘速將不在籍投票修法完備，讓選務機關能早日規劃修訂相關法制作業，以落實公民參政權保障。

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