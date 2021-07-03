彰化防疫旅館大火釀悲劇 立委籲制定災害逃生準則

時代力量立委陳椒華與時力彰化縣議員吳韋達今召開線上記者會呼籲，重視疫情期間複合性災害。（翻攝自線上記者會直播）

2021/07/03 12:59

〔記者吳書緯／台北報導〕彰化市喬友大樓6月30日晚間大火，造成消防員陳志帆殉職及3名防疫旅館隔離者死亡；時代力量立委陳椒華與時力彰化縣議員吳韋達今呼籲，疫情指揮中心應針對防疫旅館訂定相關的逃生準則，讓民眾有明確的指引，且在防疫期間緊接而來的颱風季節與地震，各種複合性災害的公共安全問題，應訂定指引以避免悲劇發生。

陳椒華與吳韋達今召開線上記者會，針對彰化喬友大火所延伸的疫情下複合性災害的應變指引、消防法規與消防員制度問題進行探討，並提出多項訴求。

請繼續往下閱讀...

陳椒華表示，此次大火燒出制度問題，災難發生在防疫旅館，面對火警撤離與防疫隔離如何面對，其中一名罹難者傳教士的影片，就顯示這種糾結，防疫旅館的消防安全，中央疫情指揮中心應制定相關的逃生準則，並進行演練；未來火災跟病毒等，同時並存的複合式災害，未來仍有可能發生，需要一套明確的因應指引，緊接而來的颱風季，或是遇上地震該如何面對，都需要先設想。

另外，陳椒華表示，消防人員面對惡劣的勞動制度與高壓、危險的工作環境，如歐美日等先進國家都肯定公務員有結社、組工會的權利，而台灣目前卻無法讓消防員能夠合法的組織工會，使消防員無法直接與政府對等地提出意見及協商，時代力量一直以來也主張消防人員應有組工會的權利，也希望政府能夠在這次的殉職事件後，正視消防員組工會的重要性。

吳韋達指出，喬友大火也燒出了複合式大樓的管理問題，現行「公寓大廈管理條例」中找不出一種強制規定，可以積極介入荒廢樓層管理，而在消防與建築相關法規上，有關單位沒有主動稽查閒置樓層，也間接形成消防安全的漏洞，因此呼籲儘速修訂相關法規補足安全漏洞，地方政府更應重新檢視重點建物的管理維護與稽查。

此外，吳韋達提到，彰化縣的消防員人力配置比例，約是1名消防員要服務1800名縣民，在全國可說是後段班，在長期出現人力缺口的狀況下，除了使救災救護的量能不足，也會使消防人員的勞動權益與生命安全大打折扣，而過去十年來全台多起消防員殉職事件，也顯示消防人員在現行制度下遇到的困境，所以釐清真相與確實改善相當重要。

吳韋達呼籲，彰化縣政府應儘速做成火災搶救報告書並對外公布，又內政部於1日宣示將對本案召開災害事故調查會，也希望中央與地方能夠確實合作將真相釐清，不單給予家屬與社會大眾一個交代，更重要的是在調查結果出來提出的因應改善計畫，並支持消防員家屬立碑紀念的訴求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法