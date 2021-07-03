彰化防疫旅館大火釀悲劇 立委籲制定災害逃生準則
〔記者吳書緯／台北報導〕彰化市喬友大樓6月30日晚間大火，造成消防員陳志帆殉職及3名防疫旅館隔離者死亡；時代力量立委陳椒華與時力彰化縣議員吳韋達今呼籲，疫情指揮中心應針對防疫旅館訂定相關的逃生準則，讓民眾有明確的指引，且在防疫期間緊接而來的颱風季節與地震，各種複合性災害的公共安全問題，應訂定指引以避免悲劇發生。
陳椒華與吳韋達今召開線上記者會，針對彰化喬友大火所延伸的疫情下複合性災害的應變指引、消防法規與消防員制度問題進行探討，並提出多項訴求。
請繼續往下閱讀...
陳椒華表示，此次大火燒出制度問題，災難發生在防疫旅館，面對火警撤離與防疫隔離如何面對，其中一名罹難者傳教士的影片，就顯示這種糾結，防疫旅館的消防安全，中央疫情指揮中心應制定相關的逃生準則，並進行演練；未來火災跟病毒等，同時並存的複合式災害，未來仍有可能發生，需要一套明確的因應指引，緊接而來的颱風季，或是遇上地震該如何面對，都需要先設想。
另外，陳椒華表示，消防人員面對惡劣的勞動制度與高壓、危險的工作環境，如歐美日等先進國家都肯定公務員有結社、組工會的權利，而台灣目前卻無法讓消防員能夠合法的組織工會，使消防員無法直接與政府對等地提出意見及協商，時代力量一直以來也主張消防人員應有組工會的權利，也希望政府能夠在這次的殉職事件後，正視消防員組工會的重要性。
吳韋達指出，喬友大火也燒出了複合式大樓的管理問題，現行「公寓大廈管理條例」中找不出一種強制規定，可以積極介入荒廢樓層管理，而在消防與建築相關法規上，有關單位沒有主動稽查閒置樓層，也間接形成消防安全的漏洞，因此呼籲儘速修訂相關法規補足安全漏洞，地方政府更應重新檢視重點建物的管理維護與稽查。
此外，吳韋達提到，彰化縣的消防員人力配置比例，約是1名消防員要服務1800名縣民，在全國可說是後段班，在長期出現人力缺口的狀況下，除了使救災救護的量能不足，也會使消防人員的勞動權益與生命安全大打折扣，而過去十年來全台多起消防員殉職事件，也顯示消防人員在現行制度下遇到的困境，所以釐清真相與確實改善相當重要。
吳韋達呼籲，彰化縣政府應儘速做成火災搶救報告書並對外公布，又內政部於1日宣示將對本案召開災害事故調查會，也希望中央與地方能夠確實合作將真相釐清，不單給予家屬與社會大眾一個交代，更重要的是在調查結果出來提出的因應改善計畫，並支持消防員家屬立碑紀念的訴求。