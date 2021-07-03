趙少康臉書PO文轟林昶佐「被選民背棄」 網反問：會長只嗆立委對嗎？

衛福部長陳時中、台北市長柯文哲、副市長黃珊珊到環南市場討論後續因應措施，萬華地區無黨籍立委林昶佐發言時，遭自治會會長林勝東（右一）嗆聲。（資料照）

2021/07/03 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕環南市場昨爆出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，驗出41人確診，疫情指揮中心指揮官陳時中、台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、立委林昶佐等人到場召開記者會，未料林昶佐發言時遭環南市場自治會會長林勝東怒嗆，中廣董事長趙少康也在臉書PO文轟林「被選民背棄」，此舉引來網友踢館，並質疑「會長只嗆立委對嗎？」

針對昨日林昶佐遭林勝東嗆聲一事，趙少康認為，身為民意代表，竟然被自己的選民當眾狠狠洗臉，某種程度代表這人完全不知民間疾苦，已經被選民背棄，身為在地立委，林昶佐從來沒有替地方發聲、討公道，選民看在眼裡，當然冷暖自知。

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趙少康續批，這次環南市場爆發群聚感染，趁著中央來人，林昶佐急急趕到現場搶曝光，難怪立即引爆市場自治會怒氣，自治會長的立場表達很明確，「無論誰執政，給老百姓好的經濟、好的生活」才是最重要的，而不是疫情爆發才到市場搶鏡頭作秀，滿腦子政治操作最後被選民洗臉，完全是咎由自取。

不過，趙的慷慨陳詞並不是所有人都買單，就有網友在下方留言：「環南市場爆發疫情危機，試想攤商找誰處理？當然找會長看有沒有向市府爭取相關快篩、PCR和疫苗施打，不是說立委就是金身不能罵，但是會長在記者會只嗆立委對嗎？​」且還洋洋灑灑地列出了近一個月內，林昶佐為選區防疫做出的10項努力，踢館意味濃厚。

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不過有網友直接跳出來，挑戰趙少康的看法，認為「會長只嗆立委對嗎？」（圖翻攝自趙少康臉書）

該網友也列出了立委林昶佐，在過去一個月內為萬華防疫所做的10項努力。（圖翻攝自趙少康臉書）

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