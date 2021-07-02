為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    江啟臣與藍營4縣長籲授權買疫苗 民進黨批國民黨努力打政治

    民進黨發言人劉康彥（見圖）說，民進黨執政縣市首長努力打疫苗，國民黨卻努力打政治，今天連署的４個國民黨縣市首長，有些疫苗庫存都沒有施打完畢，呼籲把疫苗施打率提升。（資料照）

    民進黨發言人劉康彥（見圖）說，民進黨執政縣市首長努力打疫苗，國民黨卻努力打政治，今天連署的４個國民黨縣市首長，有些疫苗庫存都沒有施打完畢，呼籲把疫苗施打率提升。（資料照）

    2021/07/02 14:01

    〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨主席江啟臣今日上午與藍營4個執政縣市首長共同發表公開信，呼籲蔡英文總統以專案方式授權地方政府採購疫苗。民進黨發言人劉康彥對此表示，民進黨執政縣市首長努力打疫苗，國民黨卻努力打政治，今日連署的國民黨縣市首長，有些疫苗庫存都沒有施打完畢，呼籲把疫苗施打率提升。

    國民黨江啟臣主席今天與南投縣長林明溱、花蓮縣長徐榛蔚、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴等四位地方首長共同發表公開信，呼籲蔡英文總統比照永齡基金會、台積電及慈濟基金會的模式，以專案方式，授權地方政府採購疫苗。

    民進黨發言人劉康彥表示，中央流行疫情指揮中心6月30日已將新一波的疫苗配發到各縣市，緊接著第二波也將在7月5日配發，隨著政府採購的國際疫苗以及美、日捐贈的疫苗陸續到貨，各縣市當務之急應該是盡全力、有序地將配發到的疫苗施打完畢，但江啟臣卻選在這時候串連國民黨部分縣市長發公開信，這樣的操作不免讓人覺得是把疫苗採購當作個人政治的表演舞台。

    劉康彥表示，在全球疫情險峻之下，國際疫苗市場供需吃緊，政府對外積極以多元管道購買疫苗，美、日捐贈的AZ、莫德納也陸續到貨，並開始配發施打，各縣市政府都積極在拚施打率，希望盡快擴大疫苗覆蓋率。

    劉康彥指出，民進黨的縣市首長都全力積極施打，幾位國民黨的縣市首長也同樣努力力求庫存量歸零，反觀今日連署的國民黨縣市首長，有些在日前媒體揭露的疫苗庫存量來看，都沒有施打完畢，顯然還有努力空間，若江啟臣這麼在意國人的疫苗，就應該催促南投等四個縣市以最快速度將配發的疫苗施打完畢，而不是明明還有疫苗沒施打，卻還要配合江主席作秀發公開信。

    劉康彥表示，現在除了政府對外採購的疫苗，鴻海、台積電和慈濟計畫與政府合作購買德國輝瑞BNT疫苗的專案也在進行中，中央政府都有持續規劃後續所需之疫苗，疫苗採購是不分黨派與縣市，中央採購疫苗也是針對全國民眾之需求，江啓臣今天只找了4位縣市長說要採購疫苗，難道其他沒有加入公開信的縣市就不需要疫苗嗎？或者他們根本並不認同江啟臣主席這種為了自己的政治聲量、甚至可能是為了黨主席選舉的作秀方式呢？

    劉康彥指出，民進黨呼籲，當前最重要的，就是把疫苗施打率提升，民進黨執政的縣市首長都正在努力的打疫苗，希望國民黨的縣市長不要努力打政治，這樣才是全民之福。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    江啟臣籲開放地方政府買疫苗 侯友宜：大家同心齊力一定能快速買到
    2021/07/02 12:55

    江啟臣籲開放地方政府買疫苗 侯友宜：大家同心齊力一定能快速買到
    江啟臣與4藍營縣長發表公開信 籲蔡英文專案授權地方買疫苗
    2021/07/02 09:22

    江啟臣與4藍營縣長發表公開信 籲蔡英文專案授權地方買疫苗

    層峰地表名片【白鹿】獨院電梯墅
    中共黨慶國民黨改發新聞稿 民進黨立委鄭運鵬 PO截圖驚呼奇文共賞
    2021/07/01 21:01

    中共黨慶國民黨改發新聞稿 民進黨立委鄭運鵬 PO截圖驚呼奇文共賞
    鴻海買BNT疫苗最快8月抵台？ 永齡：一切正在進行中
    2021/07/01 16:54

    鴻海買BNT疫苗最快8月抵台？ 永齡：一切正在進行中
    政院宣布成立採購疫苗專案 慈濟基金會：感恩政府
    2021/07/01 12:49

    政院宣布成立採購疫苗專案 慈濟基金會：感恩政府
    政治今日熱門
    林靜儀曝北市府好心肝記者會結論 感嘆醫療人員只能卑微
    2021/07/01 17:47

    林靜儀曝北市府好心肝記者會結論 感嘆醫療人員只能卑微

    簡舒培爆介入好心肝索疫苗 黃珊珊嗆：沒做的事不要栽在我頭上
    2021/07/01 16:15

    簡舒培爆介入好心肝索疫苗 黃珊珊嗆：沒做的事不要栽在我頭上 影片

    邱國正主持佈達 新任參謀總長陳寶餘上將履新
    2021/07/01 16:19

    邱國正主持佈達 新任參謀總長陳寶餘上將履新

    未要求衛生局配發疫苗給好心肝 黃珊珊秀完整對話截圖自清
    2021/07/01 16:47

    未要求衛生局配發疫苗給好心肝 黃珊珊秀完整對話截圖自清 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播