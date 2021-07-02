江啟臣與藍營4縣長籲授權買疫苗 民進黨批國民黨努力打政治

民進黨發言人劉康彥（見圖）說，民進黨執政縣市首長努力打疫苗，國民黨卻努力打政治，今天連署的４個國民黨縣市首長，有些疫苗庫存都沒有施打完畢，呼籲把疫苗施打率提升。（資料照）

2021/07/02 14:01

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨主席江啟臣今日上午與藍營4個執政縣市首長共同發表公開信，呼籲蔡英文總統以專案方式授權地方政府採購疫苗。民進黨發言人劉康彥對此表示，民進黨執政縣市首長努力打疫苗，國民黨卻努力打政治，今日連署的國民黨縣市首長，有些疫苗庫存都沒有施打完畢，呼籲把疫苗施打率提升。

國民黨江啟臣主席今天與南投縣長林明溱、花蓮縣長徐榛蔚、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴等四位地方首長共同發表公開信，呼籲蔡英文總統比照永齡基金會、台積電及慈濟基金會的模式，以專案方式，授權地方政府採購疫苗。

請繼續往下閱讀...

民進黨發言人劉康彥表示，中央流行疫情指揮中心6月30日已將新一波的疫苗配發到各縣市，緊接著第二波也將在7月5日配發，隨著政府採購的國際疫苗以及美、日捐贈的疫苗陸續到貨，各縣市當務之急應該是盡全力、有序地將配發到的疫苗施打完畢，但江啟臣卻選在這時候串連國民黨部分縣市長發公開信，這樣的操作不免讓人覺得是把疫苗採購當作個人政治的表演舞台。

劉康彥表示，在全球疫情險峻之下，國際疫苗市場供需吃緊，政府對外積極以多元管道購買疫苗，美、日捐贈的AZ、莫德納也陸續到貨，並開始配發施打，各縣市政府都積極在拚施打率，希望盡快擴大疫苗覆蓋率。

劉康彥指出，民進黨的縣市首長都全力積極施打，幾位國民黨的縣市首長也同樣努力力求庫存量歸零，反觀今日連署的國民黨縣市首長，有些在日前媒體揭露的疫苗庫存量來看，都沒有施打完畢，顯然還有努力空間，若江啟臣這麼在意國人的疫苗，就應該催促南投等四個縣市以最快速度將配發的疫苗施打完畢，而不是明明還有疫苗沒施打，卻還要配合江主席作秀發公開信。

劉康彥表示，現在除了政府對外採購的疫苗，鴻海、台積電和慈濟計畫與政府合作購買德國輝瑞BNT疫苗的專案也在進行中，中央政府都有持續規劃後續所需之疫苗，疫苗採購是不分黨派與縣市，中央採購疫苗也是針對全國民眾之需求，江啓臣今天只找了4位縣市長說要採購疫苗，難道其他沒有加入公開信的縣市就不需要疫苗嗎？或者他們根本並不認同江啟臣主席這種為了自己的政治聲量、甚至可能是為了黨主席選舉的作秀方式呢？

劉康彥指出，民進黨呼籲，當前最重要的，就是把疫苗施打率提升，民進黨執政的縣市首長都正在努力的打疫苗，希望國民黨的縣市長不要努力打政治，這樣才是全民之福。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法