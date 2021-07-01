國合會高等人力培訓獎學金放榜 200位外籍生獲獎創新高

馬紹爾學院區域健康教育中心副主任Walton Bohanny是國合會外籍生獎學金受獎人之一，2009年自台北護理健康大學畢業後返國貢獻所學。（翻攝自國合會記錄影片）

2021/07/01 12:04

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國專責援外機構國合會（ICDF）外籍生獎學金受獎人數創新高，110年度將提供29國200位外籍學子全額獎學金，來台進修專業學程。國合會說，今年除了提供邦交國，也有許多來自新南向、非洲索馬利蘭及南美洲友好國家的優秀學子，將在指揮中心和教育部規定下，儘速安排受獎生來台。

國合會「國際高等人力培訓外籍生獎學金計畫」獲獎名單放榜，110年度將提供29國200位外籍學子全額獎學金，受獎人數創近年新高。該計畫透過與國內大學合作，提供全額獎學金方式給予友邦及友好發展中國家推薦並經甄選的外籍人士來台就讀，以協培育政策規劃、技術及管理高等人才返國貢獻。

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例史瓦帝尼技術學院資通訊系系主任Phezulu S. Dlamini自清大畢業、貝里斯衛生部醫療服務司副司長Ann Matute自陽明大學畢業、馬紹爾學院區域健康教育中心副主任Walton Bohanny自台北護理健康大學畢業等，都是受惠此計畫的案例。

國合會今說明，今年國合會獎學金計畫除提供邦交國優秀學子來台進修外，也有許多來自新南向政策目標國家、非洲索馬利蘭及南美洲等地區友好國家學子受獎，這些受獎新生在接獲國合會通知後，紛紛表達喜悅及急切來台求學的心情。

惟因受到武漢肺炎（COVID-19）疫情影響，現階段國內尚未開放外籍人士入境，國合會對此也強調，將視中央流行疫情指揮中心及教育部公告新生入境規定後，再儘速安排這群受獎生來台就學，開展他們豐富的學習成長之旅。

國合會自1998年起推動外籍生獎學金計畫，目前與21所大學合作，開設理工、農業、公衛醫療、商管及人文社會等33項全英語授課的學、碩、博士學程。獎學金計畫開辦迄今，超過2400名外籍生受惠，現有31國454名外籍學生在台就讀。

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