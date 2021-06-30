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    連戰特權打疫苗 北市議員曝：反害慘北投長輩！

    台北市振興醫院違規替前副總統連戰（見圖）夫妻等人施打AZ疫苗，被台北市衛生局開罰30萬元。（資料照）

    台北市振興醫院違規替前副總統連戰（見圖）夫妻等人施打AZ疫苗，被台北市衛生局開罰30萬元。（資料照）

    2021/06/30 20:52

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市振興醫院違規替前副總統連戰夫妻等人施打AZ疫苗，被台北市衛生局開罰30萬元。台北市議員黃郁芬指出，此事害慘了北投許多長輩，他們到預約時才發現找不到振興醫院，急得打電話四處詢問，後來她詢問下才知道，振興醫院除了被罰30萬，另也被終止合約疫苗施打院所資格。

    黃郁芬今日在臉書PO文「連戰特權打疫苗，反害慘北投長輩！」她表示，今天上午，許多住北投的長輩上網要預約施打疫苗，打開預約系統才熊熊發現都找不到北投振興醫院，周邊的里長電話都被打爆，所有人都很焦急的想說到底是怎麼一回事。她趕緊詢問，衛生局才說：「因為振興醫院違規替連戰夫婦施打武漢肺炎疫苗，除開罰30萬元外，亦終止合約疫苗施打院所資格。」

    黃郁芬指出，這件事情先前的記者會沒說，昨天公佈長者疫苗施打規畫時也沒說，所有人都被「突襲」。從好心肝特權疫苗事件開始，對於疫苗施打違規的醫療院所，衛生局一律採終止合約疫苗施打院所的方式處理。然而，現在看起來，真正受到衝擊的反而是北投的在地居民，迫使北投的長輩要長途跋涉、跑到不熟悉的醫療院所，才能接種疫苗。「實際上根本沒有懲罰到始作俑者連戰」。

    黃郁芬說，沒有人反對究責特權疫苗，但台北市政府不應該任由這種狀況，影響到鄰近市民與長者的權益，反而造成民眾的困擾。「振興醫院被取消資格，會不會影響鄰近長者的疫苗施打意願？附近其他可預約的醫療院所可以取代原本振興醫院的量能嗎？少了振興後，北投的疫苗施打量能還足夠嗎？」這些問題都是北市府該回答、該預先設想的。

    黃郁芬最後表示，台北市政府應該確保北投在地長輩可以就近、安全的接種疫苗，而不是讓連戰一人，影響了北投長輩的權益。

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