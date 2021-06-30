即將離台 酈英傑：TIFA重啟為任期劃下圓滿句點

自左至右為AIT處長夫人布蘭達、AIT處長酈英傑、外交部長吳釗燮、AIT副處長谷立言、AIT副處長夫人柯雅文於致贈獎章典禮結束時合影。（外交部提供）

2021/06/30 15:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）即將離任，今天出席暌違近5年後終於復談的美台貿易暨投資架構協定（TIFA）會議。酈英傑說，TIFA程序在此時重新啟動可說是「為我的任期畫下一個圓滿句點」。增進美台經濟關係是他列出的任內優先工作之一，他和團隊也將重啟TIFA談判視為重振美台貿易夥伴關係的重要元素。

今天上午登場的第十一屆TIFA會議，採線上方式舉行，AIT處長酈英傑和我駐美代表蕭美琴開場致詞後，我方由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮率經濟部等官員參與，美方則由美國貿易代表署助理貿易代表麥卡廷率各單位與談。

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酈英傑感性說道，在他擔任AIT處長3年任期屆滿之際，TIFA程序此時重新啟動可說是為他的任期畫下一個圓滿句點。酈英傑指出，剛接任AIT處長一職時，他就列出了任內4個首要優先事項，其中一項便是增進美台經濟與商業關係。他和團隊致力於加強並深化美台經濟關係，也將重啟TIFA談判視為重振美台貿易夥伴關係的重要元素。

酈英傑回顧，過去幾年來，美台已經在眾多領域上拓展經濟合作關係，包括與台灣和其他理念相近的夥伴共同提高對鞏固供應鏈韌性的認知，並擴大支持創新及推動經濟成長的數位貿易關係。美台在增進貿易便捷化、擴展環境合作，及確保勞工權益獲得更好的保障上，都有積極合作。

此外，酈英傑也指出，看到台灣在強化智慧財產權的保護上已有長足的進展；台灣並已開放金融機構導入雲端服務，並解決美台合作關係中的其他議題。同時酈英傑也肯定台灣解禁美豬一事說，美方知道蔡政府致力於推進雙邊經濟關係，包括即使必須做出艱難的政治決策，仍然決定採用以科學為基礎的國際標準。

酈英傑直言，這些鼓舞人心的進展奠定了堅實的基礎，讓美台今天能有具建設性且積極正向的討論。同樣重要的是，美台將透過現有的TIFA工作小組及新建立的工作小組，持續互動交流。他相信，今日TIFA會談將有助於美台經濟關係走在正確的道路上，讓美台在未來能有更多的合作及進展。

第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談今日上午復談，以視訊方式進行，由美國在台協會AIT處長酈英傑（Brent Christensen），與我國駐美代表蕭美琴為會議開場。（取自蔡總統臉書）

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