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    白宮指台灣疫苗途徑被截斷 基進：國民黨、民眾黨應回答誰在擋

    白宮指台灣疫苗途徑被截斷！台灣基進想問國民、民眾兩黨，回答誰擋疫苗。（記者王榮祥翻攝）

    白宮指台灣疫苗途徑被截斷！台灣基進想問國民、民眾兩黨，回答誰擋疫苗。（記者王榮祥翻攝）

    2021/06/30 12:20

    〔記者王榮祥／高雄報導〕白宮發言人莎琪（Jen Psaki）回應媒體提問時指出：「美國留意到台灣取得疫苗途徑被截斷（cut off）」！台灣基進今發文評論，誰在擋疫苗？請「國民」、「民眾」2黨誠實回答。

    基進指出，台美TIFA（台美貿易暨投資架構協定）今復談，白宮發言人莎琪回應媒體提問時透露：「美國留意到，台灣取得疫苗的途徑被截斷（cut off）」。

    基進認為，美國已把話說得很明確，台灣在國際取得疫苗確實遭遇諸多阻礙，及時捐贈是緩解台灣面臨困境；月初時，德國在台協會也曾聲明，提到「契約簽訂與否與條件，並非在政府的掌控下」、「德國經濟部長在台灣與BNT的溝通上盡了好一番努力」。

    基進強調，世界範圍內，唯一會刻意「刁難」台灣、「截斷」疫苗途徑的只有誰？當然只有「中國」！

    疫苗缺貨、供需不平衡是各國共通困境，台灣除了必須與疫情更嚴峻的各國爭取優先順序，還面臨中國巨大的扯後腿壓力。

    但台灣最大、第二大的在野「國民」、「民眾」兩黨，則完全無視台灣在國際疫苗市場劣勢，一致炮口對內，對台灣無法有效取得國際疫苗最大原因一蓋無視、輕輕帶過，甚至用酸言酸語來「回敬」民主盟友的相助，這完全在無視前線外交人員的努力，更毫無國際交涉的基本禮儀，有如國際關係巨嬰。

    基進批評，國民黨至今仍不願為延燒的「疫苗乞丐」一說道歉，如果國民黨還自許是一個「親美政黨」，這是美國人給國民黨最後一次答題機會，請大聲說出答案。

    民眾黨主席柯文哲曾發言：「萊豬吃了，軍火買了，美國沒賣任何一支疫苗給台灣」，等美國捐贈疫苗抵台又表示「給小弟安家費應該的」，旗下發言人更稱民主盟友的疫苗得以抵台證明「中國擋疫苗是假消息」。

    基進想請問「國」、「民」2黨，難道這次是美國白宮在散佈假消息嗎？台灣本土疫情狀況仍不容鬆懈，根本的疫苗政策需要社會共同釐清優缺利弊，在客觀的國際、國內事實下找出最佳解。

    如果所謂監督只是「不給糖就拉倒」、「做不到就是失能」的戰狼式批鬥謾罵，為疫添亂、製造社會不安，更刻意傳達片面篩選過的訊息，那台灣社會的「政治疫情」，恐怕需要找到更強效的疫苗才能根治了。

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