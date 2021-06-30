中國人邀合作要脅「搬運」影片！YouTuber霸氣回：完全沒興趣

「Cheap」是擅長以遊戲「世紀帝國」詮釋歷史的YouTuber。（擷取自「Cheap」YouTube頻道）

2021/06/30 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國盜版猖獗，在網路影音頻道盛行後，不少中國不肖人士直接從YouTube等影音平台「搬運」創作者心血，私自放在中國影音平台上以牟利。對此，台灣YouTuber「Cheap」日前就被一名中國人傳訊要求「合作」，還要脅說：「我完全可以偷YouTube上的視頻（指影片）私自轉發」，對此，Cheap回應，他對中國市場「完全沒興趣」，更曝光自己先前曾經營過中國「B站」（bilibili，中國影音分享網站），只是因為在YouTube做了一部「反送中」影片，他的B站帳號就被檢舉並隔空封鎖。

擅長以遊戲「世紀帝國」詮釋歷史的YouTuber「Cheap」，28日在臉書粉專PO出一則來自中國的訊息，對方開頭寫，很喜歡 Cheap 詮釋歷史、政治，對方並說，沒在中國網站看過Cheap的影片，希望Cheap能將原影片給他，若有收益能一起分享，或讓他直接購買版權。而訊息下面竟還寫，「我完全可以偷YouTube上的視頻（指影片）私自轉發」，並稱是覺得此舉對Cheap不尊重，希望可以同意授權。

請繼續往下閱讀...

對此，Cheap忍不住諷「好酷的問法」，他說，自己對中國市場完全沒興趣，因為中國規矩太多、太麻煩，國旗不能出現就算了，連中國國民黨黨旗也不行，大日本帝國軍旗也是；地圖更是抓得誇張，一定要用他們的百度地圖，即使出現一秒不對的地方，也抓得出來。

「你要我舔中發大財，我真的做不到」，Cheap說，中國每部影片上架前，一定是先人工審過，人力超多。他一開始也有經營中國的影音網站，光要過審核，就耗費他大量精力，一不小心就「乳滑（辱華）」了，但對Youtuber來說，「創造力不就是最大的資本，什麼都要限制，我還玩的毛啊？」

但Cheap也說，他因此培養了一些很忠實的粉絲。從新手期開始，在中國B站大概待了3個月，收入也有一萬多人民幣，接著他在YouTube上了一部與香港「反送中」有關的影片，B站的帳號就被舉報，接著隔空封鎖，「錢當然直接沒收」，讓他忍不住喊：「哪招阿，求生慾這麼強的嗎？」

Cheap還分享，拒絕對方後，對方還私訊他說：「祖國（指中國）的政治環境是不太好。但是咱們的歷史同根同源啊，本是同根生呀。我想的是，你把每期的視頻（影片）給我，不加字幕的，我根據這邊的規則適當的修改，YouTube的視頻你正常做，關於祖國政治的我就不發了。世紀帝國大陸（指中國）這邊叫帝國時代是我童年的樂趣，以前不懂子午谷魏延能不能成功，看了你的，以這個方式呈現很清晰，你講的也很有趣。 」看完訊息後，讓他哭笑不得。

Cheap授權轉載

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法