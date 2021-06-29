賴香伶：台灣應力促廠商加入疫苗代工行列

台灣民眾黨立委賴香伶。（賴香伶辦公室提供）

2021/06/29 16:12

〔記者謝君臨／台北報導〕中央流行疫情指揮中心研發組組長、國家衛生研究院院長梁賡義今在記者會證實，正評估我國是否有足夠能量進行疫苗代工量產，才能與莫德納公司談判授權量產，未來希望在台灣設一個廠代工量產疫苗。對此，台灣民眾黨立委賴香伶表示，欣見代工量產疫苗方案，政府應全力促成，讓我國有能力面對未來的疫情。

賴香伶指出，6月8日她在立法院質詢行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中時，了解我國應代工量產mRNA疫苗，政府是否有進行評估，希望催生我國廠商代工量產疫苗，今天終於有所進展。

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賴說，梁賡義今在指揮中心記者會證實，正評估我國是否有足夠的能量進行疫苗代工量產，才能與莫德納公司談判授權量產，未來希望在台灣設一個廠代工量產疫苗。對於媒體報導，要半年生產3到5億劑；梁賡義說，目前還在規劃中，並重申最重要的因素是「我國有無製造的能力」，都還在評估中。

對此，賴認為，台灣生技產業技術並不低於先進國家，但政府卻錯估疫苗準備對疫情的重要性，很高興聽到衛福部、國衛院與經濟部合作評估準備代工量產疫苗方案，讓我國疫苗整備能有代工量產、外購、國產等三個方向同時並進，才能讓我國有能力面對未來三、五年疫情。

賴呼籲，希望衛福部、執政黨不要再錯估情勢，不要被動等待，鼓勵跟全力促成台灣廠商加入疫苗代工生產的行列，對於國衛院的二期疫苗廠設置興建在即，期待國衛院成為全球抗疫防衛體系的重要角色。

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