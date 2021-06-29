為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    賴香伶：台灣應力促廠商加入疫苗代工行列

    台灣民眾黨立委賴香伶。（賴香伶辦公室提供）

    台灣民眾黨立委賴香伶。（賴香伶辦公室提供）

    2021/06/29 16:12

    〔記者謝君臨／台北報導〕中央流行疫情指揮中心研發組組長、國家衛生研究院院長梁賡義今在記者會證實，正評估我國是否有足夠能量進行疫苗代工量產，才能與莫德納公司談判授權量產，未來希望在台灣設一個廠代工量產疫苗。對此，台灣民眾黨立委賴香伶表示，欣見代工量產疫苗方案，政府應全力促成，讓我國有能力面對未來的疫情。

    賴香伶指出，6月8日她在立法院質詢行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中時，了解我國應代工量產mRNA疫苗，政府是否有進行評估，希望催生我國廠商代工量產疫苗，今天終於有所進展。

    賴說，梁賡義今在指揮中心記者會證實，正評估我國是否有足夠的能量進行疫苗代工量產，才能與莫德納公司談判授權量產，未來希望在台灣設一個廠代工量產疫苗。對於媒體報導，要半年生產3到5億劑；梁賡義說，目前還在規劃中，並重申最重要的因素是「我國有無製造的能力」，都還在評估中。

    對此，賴認為，台灣生技產業技術並不低於先進國家，但政府卻錯估疫苗準備對疫情的重要性，很高興聽到衛福部、國衛院與經濟部合作評估準備代工量產疫苗方案，讓我國疫苗整備能有代工量產、外購、國產等三個方向同時並進，才能讓我國有能力面對未來三、五年疫情。

    賴呼籲，希望衛福部、執政黨不要再錯估情勢，不要被動等待，鼓勵跟全力促成台灣廠商加入疫苗代工生產的行列，對於國衛院的二期疫苗廠設置興建在即，期待國衛院成為全球抗疫防衛體系的重要角色。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    學習mRNA疫苗製程 國衛院將向國外取經再技轉
    2021/06/29 13:57

    學習mRNA疫苗製程 國衛院將向國外取經再技轉
    研究稱mRNA疫苗保護力持久 理論上可持續一輩子
    2021/06/29 10:47

    研究稱mRNA疫苗保護力持久 理論上可持續一輩子

    「水岸防疫生活」前瞻部署這樣做
    打mRNA疫苗有心肌炎風險 羅一鈞提醒注意一些症狀
    2021/06/27 18:18

    打mRNA疫苗有心肌炎風險 羅一鈞提醒注意一些症狀
    mRNA疫苗心肌炎疑慮 羅一鈞：美國年輕族群發生率10萬分之1.26
    2021/06/24 16:22

    mRNA疫苗心肌炎疑慮 羅一鈞：美國年輕族群發生率10萬分之1.26
    朱立倫：政府應亡羊補牢爭取國際疫苗代工
    2021/06/23 11:42

    朱立倫：政府應亡羊補牢爭取國際疫苗代工
    政治今日熱門
    柯文哲稱求助王必勝攏係假？ 議員臉書怒轟：原來市長在講幹話
    2021/06/28 18:27

    柯文哲稱求助王必勝攏係假？ 議員臉書怒轟：原來市長在講幹話

    苗栗縣議員選區近50年未變 縣選委會4案併陳中選會決議
    2021/06/28 19:05

    苗栗縣議員選區近50年未變 縣選委會4案併陳中選會決議

    傳警政署長將異動？行政院反駁 譴責媒體造謠
    2021/06/28 19:06

    傳警政署長將異動？行政院反駁 譴責媒體造謠

    北農首例確診到過萬華茶室 林靜儀連5問轟：北市府完全失能
    2021/06/28 19:03

    北農首例確診到過萬華茶室 林靜儀連5問轟：北市府完全失能

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播