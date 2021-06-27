打mRNA疫苗有心肌炎風險 羅一鈞提醒注意一些症狀
〔記者林惠琴／台北報導〕美國觀察發現，年輕男性接種輝瑞／BNT、莫德納等mRNA疫苗，對引發心肌炎或心包膜炎有較高風險，美國食品暨藥物管理局（FDA）要求加註警語；中央流行疫情指揮中心今天（27日）表示，應該也會跟進，並提醒打完第2劑疫苗要注意是否有胸悶、胸痛、呼吸困難、暈眩等心肌炎、心包膜炎疑似相關症狀。
針對美國FDA要求輝瑞／BNT、莫德納等mRNA疫苗上，標註心肌炎或心包膜炎風險的相關警語，指揮中心指揮官陳時中說明，應該也會跟進。
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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞先前已提到，美國與歐盟現在都開放青少年可打輝瑞／BNT、莫德納等mRNA疫苗，但發現12歲以上、30歲以下有心肌炎或心包膜炎案例數較多的情形。
根據美國預防接種諮詢委員會（ACIP）報告指出，打完第二劑疫苗發生心肌炎等情形，年輕男性高於預期值，若是不分性別以12歲至39歲來說，每百萬劑於第2劑接種有12.6名個案，也就是10萬分之1.26的發生率，通常在一週內會出現相關症狀。
羅一鈞也提到，經過病歷回顧分析，一共有300多例完成疫苗接種後出現心肌炎、心包膜炎的情形，但大部分都恢復良好，沒有人死亡，沒國經過風險、疫情評估，建議年輕男性打疫苗仍是利大於弊。
不過，羅一鈞仍提醒，民眾若是接種相關疫苗第2劑後，要注意是否有胸悶、胸痛、呼吸困難、暈眩等心肌炎、心包膜炎疑似相關症狀。
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