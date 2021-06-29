為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    彭博防疫台灣名次下降 立院民進黨團：最後一哩路有賴全民配合

    立法院民進黨團今天舉行記者會。（記者簡惠茹翻攝）

    立法院民進黨團今天舉行記者會。（記者簡惠茹翻攝）

    2021/06/29 11:27

    〔記者簡惠茹／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，《彭博》去年起製作全球防疫韌性排名，台灣本月掉到第44名，立法院民進黨團對此表示，台灣因為疫情爆發，三級警戒造成人流管制和邊境控制，疫苗接種率也比較低，所以排名往下掉，但是全民應該要繼續努力，最近疫情有趨緩跡象，最後一哩路有賴全民和地方政府配合防疫。

    立法院民進黨團今天舉行記者會，針對媒體詢問我國在彭博防疫排名掉到第44名的看法，民進黨團副幹事長黃世杰表示，彭博長時間追蹤各國防疫比較，但是影響排名順序分數很重要的就是疫苗接種率、邊境管制和人流管制情形，彭博新聞也有提到，因為台灣最近有疫情爆發，三級警戒造成人流管制和邊境控制，疫苗接種率也比較低所以排名往下掉。

    黃世杰說，但是全民應該要繼續努力，最近疫情有趨緩跡象，最後一哩路有賴全民和地方政府配合防疫作為，確實的疫調、匡列、隔離，這些工作要加強才可以把疫情恢復到過去可控制範圍。

    黃世杰表示，疫苗接種率部分，不管受贈或是自購疫苗，這兩天和未來都會逐批進到台灣，現在就是要拚疫苗接種率，前陣子長者收到錯誤謠言影響，出現緩打潮，希望未來這禮拜輪到順位的民眾踴躍前往施打，不要受到謠言和假訊息影響，排名不是我們最在意的，最重要的是控制疫情、解決人民生活問題。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    立法院民進黨團副幹事長黃世杰。（記者簡惠茹翻攝）

    立法院民進黨團副幹事長黃世杰。（記者簡惠茹翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    江啟臣稱疫苗乞丐是政治攻防擦槍走火 民進黨團：嚴格譴責
    2021/06/29 11:04

    江啟臣稱疫苗乞丐是政治攻防擦槍走火 民進黨團：嚴格譴責
    全球防疫韌性排名更新！台灣摔出40名 「4指標全紅」1項慘墊底
    2021/06/28 19:23

    全球防疫韌性排名更新！台灣摔出40名 「4指標全紅」1項慘墊底

    「水岸防疫生活」前瞻部署這樣做
    港蘋被迫停刊 民進黨團：不能讓中國完全摧毀香港
    2021/06/24 11:31

    港蘋被迫停刊 民進黨團：不能讓中國完全摧毀香港
    感謝贈疫苗 民進黨團盼邀立陶宛總理、議長訪台
    2021/06/24 05:30

    感謝贈疫苗 民進黨團盼邀立陶宛總理、議長訪台
    政治今日熱門
    柯文哲稱求助王必勝攏係假？ 議員臉書怒轟：原來市長在講幹話
    2021/06/28 18:27

    柯文哲稱求助王必勝攏係假？ 議員臉書怒轟：原來市長在講幹話

    砲口朝內！補助款墊付案風波 羅東鎮代會主席告鎮代加重誹謗
    2021/06/28 16:37

    砲口朝內！補助款墊付案風波 羅東鎮代會主席告鎮代加重誹謗

    獨家》拒簽一中承諾書 台駐澳門代理處長6/27被迫返台
    2021/06/28 16:46

    獨家》拒簽一中承諾書 台駐澳門代理處長6/27被迫返台

    第2劑疫苗打了沒？ 蘇貞昌：等比較夠了再打也不遲
    2021/06/28 17:16

    第2劑疫苗打了沒？ 蘇貞昌：等比較夠了再打也不遲 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播