彭博防疫台灣名次下降 立院民進黨團：最後一哩路有賴全民配合

立法院民進黨團今天舉行記者會。（記者簡惠茹翻攝）

2021/06/29 11:27

〔記者簡惠茹／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，《彭博》去年起製作全球防疫韌性排名，台灣本月掉到第44名，立法院民進黨團對此表示，台灣因為疫情爆發，三級警戒造成人流管制和邊境控制，疫苗接種率也比較低，所以排名往下掉，但是全民應該要繼續努力，最近疫情有趨緩跡象，最後一哩路有賴全民和地方政府配合防疫。

立法院民進黨團今天舉行記者會，針對媒體詢問我國在彭博防疫排名掉到第44名的看法，民進黨團副幹事長黃世杰表示，彭博長時間追蹤各國防疫比較，但是影響排名順序分數很重要的就是疫苗接種率、邊境管制和人流管制情形，彭博新聞也有提到，因為台灣最近有疫情爆發，三級警戒造成人流管制和邊境控制，疫苗接種率也比較低所以排名往下掉。

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黃世杰說，但是全民應該要繼續努力，最近疫情有趨緩跡象，最後一哩路有賴全民和地方政府配合防疫作為，確實的疫調、匡列、隔離，這些工作要加強才可以把疫情恢復到過去可控制範圍。

黃世杰表示，疫苗接種率部分，不管受贈或是自購疫苗，這兩天和未來都會逐批進到台灣，現在就是要拚疫苗接種率，前陣子長者收到錯誤謠言影響，出現緩打潮，希望未來這禮拜輪到順位的民眾踴躍前往施打，不要受到謠言和假訊息影響，排名不是我們最在意的，最重要的是控制疫情、解決人民生活問題。

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立法院民進黨團副幹事長黃世杰。（記者簡惠茹翻攝）

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