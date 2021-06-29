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    首頁　>　政治

    江啟臣質疑超前部署都是假 300、400億經費換到國際墊底

    國民黨主席江啟臣今日透過發布視訊談話指出，蔡政府所謂超前部署都是假的，他質疑，立法院編列300、400億經費到底拿去哪裡？（國民黨提供）

    國民黨主席江啟臣今日透過發布視訊談話指出，蔡政府所謂超前部署都是假的，他質疑，立法院編列300、400億經費到底拿去哪裡？（國民黨提供）

    2021/06/29 11:29

    〔記者施曉光／台北報導〕針對台灣在6月份各國「新冠韌性排名」（The Covid Resilience Ranking），跌至44名，江啟臣上午透過發布視訊談話指出，這證明蔡政府的疫苗政策錯誤，所謂超前部署都是假的，他質疑，立法院編列300、400億經費到底拿去哪裡？蔡政府不只沒有買到疫苗，還換到國際墊底的排名，若不面對現實與錯誤，恐怕排名還會再墊底。

    他強調，這個數字不只是排名，還代表人民辛苦的生活以及許多人的生命，面對這樣排名，他要請蔡英文總統、防疫指揮官陳時中以及行政院長蘇貞昌不要再做大內宣，應該趕快改進，取得更多疫苗，提高國人施打疫苗的覆蓋率。

    此外，有關立法院正在幫立委、助理造冊，準備施打疫苗，並備註「無法選擇廠牌」，江啟臣表示，立法院造冊意義並不大，而且蔡政府並沒有搞清楚問題，重點在於疫苗數量不夠，民眾無法自由選擇品牌，政府應該趕快取得更多的疫苗，讓民眾有選擇品牌的權利，這樣才會讓民眾對施打疫苗的意願與信心更高。

    對於黨內有人建議原定828要舉行的4項公投案投票，乾脆與2022縣市長選舉互綁，江啟臣表示，目前防疫優先，但也不能因此剝奪人民的公投權利，他希望中選會在7月2日的會議能夠做出決定，讓人民有所依循，而且不應該甩鍋給地方政府以及公投發起單位，畢竟不論防疫或公投事務，政府都應該超前部署，不要只有嘴巴說說，而是要真正做到超前部署。

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