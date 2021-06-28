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    台北市目標4週清零 柯文哲譏：看政論節目覺得「地球快毀滅了」

    台北市長柯文哲今表示，北市上週累計確診數共109人，相較五月中疫情高峰單週1217人確診，已有明顯趨緩，反譏看政論節目都覺「地球快毀滅了」。（北市府提供）

    台北市長柯文哲今表示，北市上週累計確診數共109人，相較五月中疫情高峰單週1217人確診，已有明顯趨緩，反譏看政論節目都覺「地球快毀滅了」。（北市府提供）

    2021/06/28 23:30

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲今表示，台北市上週合計武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診數共109人，較五月中疫情高峰單週1217人確診已明顯趨緩，但坦言，萬大路第一果菜市場、環南市場仍是熱區，須特別處理，其他地區則依清零計畫目標「每週確診數減半」，目標4次循環就可達清零；反譏看政論節目都覺「地球快毀滅了」。

    柯文哲今主持北市防疫記者會時表示，北市上週確診數共109人、居家隔離數930人都在持續下降中，靠著過去一個半月期間市民的配合，不需要使用公權力，就能使雙北地區的疫情慢慢趨緩，反譏晚上看政論節目討論似乎疫情危及，都覺「地球快毀滅了」。

    但柯文哲也坦言，萬華區上週仍有42例確診，其中萬大路第一果菜市場、環南市場仍是熱區，須特別處理，其餘12行政區依每週持續監看，發現中正區、士林區並未如預期下降，就要特別透過地圖找出可能感染點，透過精準疫調方式匡列隔離，效率高於普篩。

    柯文哲說，台北市清零計畫目標各行政區每週下降一半，經過四次循環就可達到清零程度，但因疫情趨緩，要逐一找出潛伏於社區的感染者須耗費耐心與毅力。

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