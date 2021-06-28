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    陳時中說明Delta病毒確診疫調責任 屏縣2鄉長砲轟台中市「甩鍋」

    屏東縣枋山出現國內首見武漢肺炎Delta變種病毒株群聚感染，不少枋寮鄉居民也到篩檢站採檢。（記者蔡宗憲攝）

    屏東縣枋山出現國內首見武漢肺炎Delta變種病毒株群聚感染，不少枋寮鄉居民也到篩檢站採檢。（記者蔡宗憲攝）

    2021/06/28 17:57

    ［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣爆發國內首見武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Delta變種病毒株群聚感染，源頭推測為2名從秘魯返台、設籍台中市的祖孫，連日來外界不少人屢屢質疑屏東縣政府的疫調，不過，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天定調，主責為台中市府，主責機制確立分工後再請確診地的縣市政府疫調；淪為災區的枋山、枋寮兩鄉的鄉長聞訊，紛紛砲轟「中市府甩鍋甩很大」。

    面對連日來的責難，屏東縣政府在媒體逼問下，回應確診案例的主責應為台中市政府，陳時中今天也確認主責機關就是台中，雖然他也認為應由確診地縣市政府作疫調，但中間的居家關懷、送醫等等就出現模糊島間，但這已與昨天中市府整起事件全由確診地縣市府負責的說法出現出入。

    由於部分確診者皆是在枋寮鄉內的枋寮醫院所確診，讓現在整個枋寮也人心惶惶，枋寮鄉長陳亞麟直呼「這不是甩鍋什麼是甩鍋」？他指出，主責機關不就是要衡量自己的疫調或是居家關懷的量能，在力有未逮之時請確診地縣市政府進行，且屏縣府早就已通報疫調上去，中市府若因鞕長莫及，不是應主動請屏縣府幫忙？默默的到事發後再說別人甩鍋？

    「Delta」風暴中心的枋山鄉長洪啟能則指出，從未接過中市府向鄉公所表達對中市市民病況的關懷電話或公文，大家現在全力防堵疫情，他和公所及縣府所有員工每天都提心吊膽的忙著防疫工作，對在這種時候要指摘屏東甩鍋的說法感到遺憾，但實在沒空理會這些口水。

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