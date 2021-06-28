國產疫苗EUA審查 陳椒華籲比照WHO訂周全規範

時代力量立委陳椒華。（陳椒華辦公室提供）

2021/06/28 13:57

〔記者謝君臨／台北報導〕時代力量立委陳椒華今舉行線上記者會，指高端、聯亞公司COVID-19國產疫苗相繼解盲，也均表示將於月底送衛福部進行緊急授權（EUA）審查，但衛福部的審查規範只有3頁，沒有審查細節，要「辦家家酒式EUA審查會」？她要求衛福部先召開公聽會，並比照世界衛生組織（WHO）訂定周全的疫苗審查規範。

陳椒華表示，高端、聯亞國產疫苗第二期期中報告相繼解盲，也公開表示將於6月底送衛福部進行EUA審查，但國產疫苗EUA審查規範不周全，她要求衛福部先召開公聽會，預公告及公告EUA審查規範，近日她也將針對國產疫苗EUA審查規範召開公聽會。

請繼續往下閱讀...

陳指出，她於6月初立法院臨時會就要求衛福部長陳時中提出EUA審查規範，或比照WHO的審查規範來審，但至今衛福部仍只有去年10月公布的「COVID-19疫苗於台灣取得 EUA應具備之技術性資料要求」、今年6月公布的「我國COVID-19疫苗之EUA審查基準」及「我國COVID-19疫苗療效評估基準」。

陳質疑，衛福部上述的資料全部加起來只有3頁，沒有審查細節，難道衛福部把人民的健康當兒戲，要辦「家家酒式EUA審查會」？沒有審查細節，請問審查委員要如何審？陳說，若衛福部沒有嚴謹審查規範，應可參考WHO的規範，WHO早在去年年底就已訂定完整審查規範。

陳強調，EUA審查規範不能空白授權，她有3點要求衛福部，首先比照WHO訂定周全的COVID-19疫苗審查規範。其次，針對疫苗於台灣取得EUA應具備的技術性資料要求，內容欠缺完備，目前衛福部所訂審查要求文件欠缺細節，包括佐劑、抗體分析、免疫分析、製造規範內容、安定性分析及製造等所有內容都沒有細節規範，「請問，這要審查委員怎麼審？」。

最後，陳提及在今年5月28日國產疫苗審查會議，有為廠商進行研究計畫的中央院研究人員卻身兼審查委員，球員兼裁判，請衛福部及中研院提出說明。

此外，陳再表示，《世衛組織準則》於去年11月公布COVID-19疫苗EUL申請的一般原則，適用於所有COVID-19疫苗，所要遵循的原則規範有10項，也要求衛福部依據該原則來審查高端及聯亞公司的COVID-19疫苗EUA規範。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法