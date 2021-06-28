查案擬約詢陳時中？ 多位監委澄清：媒體報導多屬臆測

監察院。（資料照）

2021/06/28 12:36

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣自5月中旬疫情嚴峻至今，已有4組監委分別立案調查「3+11」決策過程、疫苗整備與採購、萬華「阿公店」掛羊頭賣狗肉，及移工人權等4案，近日卻傳有監委擬約詢中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。對此，有2組監委今透過監察院發布新聞稿，強調監委有保密義務，媒體報導擬約詢官員，多屬臆測。

負責調查「3+11」決策過程的監委浦忠成、蘇麗瓊，與主查疫苗採購案的監委林郁容、王麗珍、蘇麗瓊及蕭自佑，今透過監院發布新聞稿，指近期報導有關監院就「3+11」決策過程及疫苗採購等案進行調查，監委就調查案件皆須依據監察法第26條第3項規定：「調查人員對案件內容不得對外宣洩」。

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新聞稿指出，監委獨立行使職權，調查作為皆須依法行使，尤須依據監察法第26條規定，調查案件須遵守一定的保密義務，於調查報告尚未審議通過前，調查內容、過程不得對外宣洩，有關媒體報導調查過程擬約詢官員等情，多屬臆測，易造成各界混淆，特此說明。

而主查移工人權案的王幼玲昨也表示，這四案監委各自獨立行使職權，從未一起討論過，最後會否約詢陳時中也還不知道。她說，調查一定是先調卷，若相關資料並無問題，也不一定會約詢，更重要的是，我們不會在這個時候去約。

王表示，此時傳出這樣的新聞，媒體拿去問行政院長蘇貞昌，蘇揆還正經八百回應，但連調查委員都還不確定會否約詢陳時中，這根本就是典型的炒作新聞。

林郁容昨也指出，現在指揮中心的工作非常繁重，陳時中的工作非常辛苦，當然他在目前這個防疫最艱難的時刻，很可能有一些特定的力量，想要破壞防疫的努力，「這我當然是覺得很可惜」，社會應一致鼓勵防疫，有人藉由監院調查的名義，轉個彎來打擊指揮中心的努力，「我覺得這是不可取的行為」。

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