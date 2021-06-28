為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    立陶宛贈疫苗感動水牛伯 賦詩讚「膽識堪齊美日肩」

    立法院長游錫堃。（資料照）

    立法院長游錫堃。（資料照）

    2021/06/28 11:08

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長游錫堃推廣台語漢詩不遺餘力，上任後於立院成立三餘吟社，而這次立陶宛宣布捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，他內心感動不已，也將思緒幻化為文字，以《立陶宛贈我疫苗有感》為題賦詩：「地在歐洲波海邊，古來兩國少因緣。邦民只我八之一，膽識堪齊美日肩」。被網友稱讚「真情流露動人心」。

    事實上，游錫堃之前就曾表達感謝之意，盛讚這是「民主疫苗」。他說，立陶宛遠在歐陸，人口僅及台灣的8分之1，雖然沒有邦交、並未互設辦事處，卻不畏中共，捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，非凡膽識，不輸美國、日本！

    游錫堃表示，立陶宛人口約292萬，卻不懼中共威脅，今年3月5日宣布將在台設立辦事處，並於5月22日退出中國主導的17+1貿易論壇。立陶宛跟美國、日本、台灣都是民主陣營的國家。

    而今，游錫堃有感而發，謙稱做拙詩一首，與大家分享：「地在歐洲波海邊，古來兩國少因緣。邦民只我八之一，膽識堪齊美日肩」。

    游錫堃說，國內疫情依然嚴峻，心情依然沈重，美日疫苗相挺，至為感激，立陶宛捐贈疫苗，特別讓他感動不已，因此賦詩一首，與大家分享。（11：16更新）

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    立陶宛「對岸共和國」41條憲法曝光！ 台大醫：搞笑又富含哲學
    2021/06/27 12:22

    立陶宛「對岸共和國」41條憲法曝光！ 台大醫：搞笑又富含哲學
    立陶宛捐2萬劑疫苗 陳水扁：波羅的海之路啟發牽手護台灣
    2021/06/25 08:36

    立陶宛捐2萬劑疫苗 陳水扁：波羅的海之路啟發牽手護台灣

    小額就能投資 小型電子期貨6/28上市
    讚立陶宛疫苗挺台 美參院外委會：民主國家必須團結
    2021/06/25 05:30

    讚立陶宛疫苗挺台 美參院外委會：民主國家必須團結
    立陶宛不畏中共贈我疫苗 游錫堃大讚：非凡膽識不輸美日！
    2021/06/22 23:20

    立陶宛不畏中共贈我疫苗 游錫堃大讚：非凡膽識不輸美日！

    信義房屋與醫界社造界推「全台一家」
    政治今日熱門
    張顯耀特權打疫苗 5月插隊施打還酸日本援AZ
    2021/06/27 14:24

    張顯耀特權打疫苗 5月插隊施打還酸日本援AZ 影片

    全力防堵Delta病毒 蘇貞昌︰規劃解隔離後加強措施
    2021/06/27 14:11

    全力防堵Delta病毒 蘇貞昌︰規劃解隔離後加強措施

    監院查案傳有監委擬約詢陳時中 監委王幼玲：典型炒作新聞
    2021/06/27 14:29

    監院查案傳有監委擬約詢陳時中 監委王幼玲：典型炒作新聞

    監委擬查陳時中防疫作為 郭國文：尊重但時機待商榷
    2021/06/27 14:37

    監委擬查陳時中防疫作為 郭國文：尊重但時機待商榷

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播