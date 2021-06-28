立陶宛贈疫苗感動水牛伯 賦詩讚「膽識堪齊美日肩」

立法院長游錫堃。（資料照）

2021/06/28 11:08

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長游錫堃推廣台語漢詩不遺餘力，上任後於立院成立三餘吟社，而這次立陶宛宣布捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，他內心感動不已，也將思緒幻化為文字，以《立陶宛贈我疫苗有感》為題賦詩：「地在歐洲波海邊，古來兩國少因緣。邦民只我八之一，膽識堪齊美日肩」。被網友稱讚「真情流露動人心」。

事實上，游錫堃之前就曾表達感謝之意，盛讚這是「民主疫苗」。他說，立陶宛遠在歐陸，人口僅及台灣的8分之1，雖然沒有邦交、並未互設辦事處，卻不畏中共，捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，非凡膽識，不輸美國、日本！

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游錫堃表示，立陶宛人口約292萬，卻不懼中共威脅，今年3月5日宣布將在台設立辦事處，並於5月22日退出中國主導的17+1貿易論壇。立陶宛跟美國、日本、台灣都是民主陣營的國家。

而今，游錫堃有感而發，謙稱做拙詩一首，與大家分享：「地在歐洲波海邊，古來兩國少因緣。邦民只我八之一，膽識堪齊美日肩」。

游錫堃說，國內疫情依然嚴峻，心情依然沈重，美日疫苗相挺，至為感激，立陶宛捐贈疫苗，特別讓他感動不已，因此賦詩一首，與大家分享。（11：16更新）

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