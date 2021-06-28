為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    曾玟學指苗縣防疫專戶編800萬加班費不妥 衛生局：並無此事

    曾玟學指苗縣防疫專戶編800萬加班費不妥，苗縣衛生局：並無此事。（取自曾玟學臉書）

    曾玟學指苗縣防疫專戶編800萬加班費不妥，苗縣衛生局：並無此事。（取自曾玟學臉書）

    2021/06/28 11:09

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣議員曾玟學指出，苗栗縣自從武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發移工群聚感染疫情後，設置防疫專戶供各界愛心協助防疫。但曾玟學表示，他調閱會議紀錄發現，截至25日收到的1650萬元捐款，竟編列800萬元加班費，他認為不該從民眾捐款的防疫專戶中支出。苗栗縣府衛生局則回應，並無此事。

    苗栗縣衛生局指出，目前發出500萬確診者染疫慰問金，畢竟確診者無法工作，生活上可能有所困難；另外，發出200萬給居家隔離者生活所需，例如相關物資以及搭乘防疫計程車等所用；另外100萬則提供經濟困頓者食物銀行所用。

    苗栗縣政府衛生局強調，去年中央曾編列武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）動員計畫，當中曾編列加班費，為中央核准，確切數據是否為800萬仍需查清，但不會動支防疫專戶經費作為加班費使用。

    曾玟學表示，防疫期間，衛生局與衛生所相關同仁確實相當辛苦，發與加班費確實該給好給滿，例如台北市便是由災害準備金支出，若苗栗縣府動用災害準備金或第二備金支出他認為合理。

    不過，曾玟學強調，防疫專戶經費為民眾熱心捐款，若由民眾捐款給付加班費，讓他「怎麼想都很奇怪」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男星假日搭北捷揭「忠孝敦化站實況」 嚇傻：世界八大奇景
    2021/06/28 10:44

    男星假日搭北捷揭「忠孝敦化站實況」 嚇傻：世界八大奇景
    賈永婕南下送物資 被質疑「作秀」高EQ回應
    2021/06/28 10:14

    賈永婕南下送物資 被質疑「作秀」高EQ回應

    小額就能投資 小型電子期貨6/28上市
    三級警戒未解中市恢復土地實地測量 基層斥罔顧防疫安全
    2021/06/27 14:34

    三級警戒未解中市恢復土地實地測量 基層斥罔顧防疫安全
    嚴立婷怒轟出遊人潮！求政府「重罰百萬」吐媽媽心聲
    2021/06/27 10:50

    嚴立婷怒轟出遊人潮！求政府「重罰百萬」吐媽媽心聲

    老牌<新生活鮮羊奶>終於在全聯上架了！
    政治今日熱門
    張顯耀特權打疫苗 5月插隊施打還酸日本援AZ
    2021/06/27 14:24

    張顯耀特權打疫苗 5月插隊施打還酸日本援AZ 影片

    全力防堵Delta病毒 蘇貞昌︰規劃解隔離後加強措施
    2021/06/27 14:11

    全力防堵Delta病毒 蘇貞昌︰規劃解隔離後加強措施

    監院查案傳有監委擬約詢陳時中 監委王幼玲：典型炒作新聞
    2021/06/27 14:29

    監院查案傳有監委擬約詢陳時中 監委王幼玲：典型炒作新聞

    監委擬查陳時中防疫作為 郭國文：尊重但時機待商榷
    2021/06/27 14:37

    監委擬查陳時中防疫作為 郭國文：尊重但時機待商榷

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播