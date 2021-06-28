曾玟學指苗縣防疫專戶編800萬加班費不妥 衛生局：並無此事

曾玟學指苗縣防疫專戶編800萬加班費不妥，苗縣衛生局：並無此事。（取自曾玟學臉書）

2021/06/28 11:09

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣議員曾玟學指出，苗栗縣自從武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發移工群聚感染疫情後，設置防疫專戶供各界愛心協助防疫。但曾玟學表示，他調閱會議紀錄發現，截至25日收到的1650萬元捐款，竟編列800萬元加班費，他認為不該從民眾捐款的防疫專戶中支出。苗栗縣府衛生局則回應，並無此事。

苗栗縣衛生局指出，目前發出500萬確診者染疫慰問金，畢竟確診者無法工作，生活上可能有所困難；另外，發出200萬給居家隔離者生活所需，例如相關物資以及搭乘防疫計程車等所用；另外100萬則提供經濟困頓者食物銀行所用。

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苗栗縣政府衛生局強調，去年中央曾編列武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）動員計畫，當中曾編列加班費，為中央核准，確切數據是否為800萬仍需查清，但不會動支防疫專戶經費作為加班費使用。

曾玟學表示，防疫期間，衛生局與衛生所相關同仁確實相當辛苦，發與加班費確實該給好給滿，例如台北市便是由災害準備金支出，若苗栗縣府動用災害準備金或第二備金支出他認為合理。

不過，曾玟學強調，防疫專戶經費為民眾熱心捐款，若由民眾捐款給付加班費，讓他「怎麼想都很奇怪」。

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