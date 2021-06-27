全力防堵Delta病毒 蘇貞昌︰規劃解隔離後加強措施

行政院長蘇貞昌今天上午視察高原交流道。（行政院提供）

2021/06/27 14:11

〔記者呂伊萱／台北報導〕Delta病毒肆虐多國，行政院長蘇貞昌今天上午召開防疫會議強調，台灣務必確實疫調和匡列隔離，強化邊境管制，高風險國家入境的旅客一律入住集中檢疫所，所有入境旅客解除隔離前也必須強制採檢。蘇貞昌並請指揮中心針對變種病毒特性，規劃解隔離後的強化措施與方案，以有效防堵變種病毒。

行政院發言人羅秉成表示，行政院長蘇貞昌今（27）日上午結束國道三號增設桃園高原交流道工程視察行程後，隨即於上午11點返院召開防疫會議。

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蘇貞昌首先聽取指揮中心報告雙北市場群聚處理情形與屏東防疫工作的整備狀況，另外也針對250萬劑莫德納疫苗的配送規劃進行討論。

針對7月1日即將擴大施打的各項類別人員，蘇貞昌表示，由於牽涉族群多元，涵蓋各種職業類別，請指揮中心做好規劃及施打疫苗前後的注意事項，也請相關部會安排好各關鍵設施機關人員施打的流程，降低第一線醫護與協勤人員的負擔。

蘇貞昌並表示，雙北批發市場周遭有許多攤商聚集，人員進出頻繁，務必落實篩檢、管制人流、詳實疫調及擴大匡列，以有效防堵疫情。指揮中心除了主動積極赴現場了解問題、積極解決問題外，對於地方請求協助事項，也請指揮中心、農委會等相關部會全力支援。

而針對Delta病毒已肆虐多國，還導致許多國家延長封城管制，蘇貞昌說，台灣務必要嚴陣以待，確實做好疫調和匡列隔離的防疫工作。關於強化邊境管制部分，除了一般入境旅客都必須入住防疫旅館外，自高風險國家入境的旅客則一律必須入住集中檢疫所，所有的入境旅客在解除隔離前也都必須強制採檢等措施。

蘇貞昌並補充，針對變種病毒的特性，也請指揮中心針對解除隔離後之自主健康管理期間，規劃提出強化措施與方案，以有效防堵變種病毒。

蘇貞昌強調，防疫工作有賴中央和地方、地方和地方之間充分的協調合作，像是這次屏東枋山發生群聚感染，屏東縣長潘孟安與中央迅速溝通協調，一起展開強力防疫作為，同時也要感謝鄰近的高雄市長陳其邁在第一時間全力支援。蘇貞昌說，「我們是一個國家，只有團結合作才能有效控制疫情。」

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