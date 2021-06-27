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    首頁　>　政治

    企業捐疫苗比政府厲害？ 顏擇雅：這種力量來自於台灣實質獨立

    郭台銘與台積電獲得政府授權向外採購武肺疫苗，隨即有「企業比政府厲害」的傳聞出現，但作家顏擇雅強調，台灣企業的力量其實是來自於台灣實質獨立的事實。上海復星BNT疫苗示意圖。（路透）

    郭台銘與台積電獲得政府授權向外採購武肺疫苗，隨即有「企業比政府厲害」的傳聞出現，但作家顏擇雅強調，台灣企業的力量其實是來自於台灣實質獨立的事實。上海復星BNT疫苗示意圖。（路透）

    2021/06/27 11:18

    〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘與台積電雙雙獲得政府授權，向外採購武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗。作家顏擇雅對此表示，這些消息傳出後網路上有「企業比政府厲害」的傳聞，但這些疫苗可能是要向上海復星購買，而從復星董事長郭廣昌過往的內幕，就能知道台灣企業的力量其實是來自於台灣實質獨立的事實。

    顏擇雅於臉書上表示，郭廣昌曾於2015年在中國突然失聯，其實就是被上銬逮捕，引起當地財經界極大的騷動，等到郭廣昌關了幾天放出來後，和他過從甚密的上海復星紀委書記季剛便遭當局抓走。

    顏擇雅說，郭廣昌被捕時對外的公開說法是「協助調查」，但其實就是想逼他咬出政府想打擊的對象，如果郭廣昌不願意講，不知掌握他人身自由的人會怎麼對付他。

    顏擇雅指出，其實自香港開始「一國一制」以來，哪天跟中國一樣鬧起企業家失聯潮，也不會令人驚訝了。

    因此，顏擇雅表示台灣人期待企業家捐疫苗，是因為台灣還維持獨立，這是台灣企業經營環境穩定的一大保證。

    顏擇雅說，若台灣失去這種了實質獨立，大家就等著看企業家時不時失聯的消息出現，就像阿里巴巴創辦人馬雲消失後再露面，樣子變得相當憔悴蒼老。

    顏擇雅強調，從郭廣昌、馬雲近年的遭遇看來，企業家的確應該比一般老百姓更應該關心台灣的主權獨立。

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