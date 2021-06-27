獨家》促轉會：威權時期死亡、失蹤受難者賠償 每人1200萬元

促轉會指出，政治犯財產返還及賠償金額，在威權統治時期，遭受死刑、擊斃、刑求致死、緝捕致死或失蹤之賠償金額，從原本1000萬元調高至1200萬元。圖為政治受難者罪名撤銷儀式。（資料照）

2021/06/27 09:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會擬定「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例草案」已報請行政院。據設計，政治犯財產返還及賠償金額，在威權統治時期，遭受死刑、擊斃、刑求致死、緝捕致死或失蹤之賠償金額，從原本1000萬元調高至1200萬元；沒收財產返還將採「原物返還」原則。

促轉會估計，新出爐賠償新制的金錢賠償約需236億元，沒收財產返還48億元，國家賠償金額約達284億元，盼以政府編列預算，及待收歸國有的不當黨產支付。

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促轉會官員受訪表示，草案預告完再修正後，因國家不法行為被處死、刑求致死、擊斃、緝捕致死、失蹤，經認定可獲賠償調高至1200萬元；受人身自由拘束等關押最高可賠1139萬元，較預告版本950萬元提高。

根據草案，被關押拘禁受人身自由拘束，採「基數制」賠償，由小到大，1個基數從12萬元至17萬元不等，最高級距67個基數，換算賠償金額最高1139萬元。。

官員舉例，假使關押1個月以上、6個月以下，1個基數是12萬元。若關押19年以上至32年，基數會落在60至67，這個級距1個基數是17萬元，將基數乘以金額，便可算出賠償金。

促轉會預估，被害者基本有兩種類型，一類是從未申請過賠補償金，約有1200人；另一類是曾領過賠補償金，據賠償清冊有1萬多人，賠償金額約236億元。

在沒收財產返還部分，促轉會規劃以「原物返還」為原則，若原財產滅失、不能或不宜返還時，改以金錢賠償，已轉售給善意第三人的財產不會受到影響。

未來也將修正促轉條例，將沒有判決的行政不法納入，例如戒嚴時期被裁感化送再教育營的，以後會先撤銷感化罪名，再依照受人身自由限制的天數，適用權利回復條例去申請賠償。

他強調，國家會正式處理國家不法賠償，好好彌補威權政府當年所造成的傷害，這是草案最重要的出發點，預告版本與送院版本有差異，就是希望讓受難者及家屬得到合理賠償，當然金錢賠償永遠無法彌補傷痛，也要搭配療癒及照顧，未來更要找出加害者，轉型正義才能更加落實。

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