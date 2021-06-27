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    補充萬名醫療人力 3醫事國考照舉行 考生反彈︰這是大規模移動

    考選部3項醫事人員考試照常舉行，引發考生反彈。（考選部提供）

    考選部3項醫事人員考試照常舉行，引發考生反彈。（考選部提供）

    2021/06/27 09:09

    〔即時中心／綜合報導〕考量疫情延燒急需醫療人力，考選部25日宣布，7月下旬舉行、4.3萬人報考之3項醫事人員考試將如期舉行，引發考生反彈，考試院粉專湧入大量留言，批這樣會造成大規模的移動，增加染疫風險；考選部表示，此3項考試可否如期舉行，需經指揮中心同意始可辦理，即使指揮中心同意，屆時如疫情臨時有重大變化，考試日程不排除再延期考試可能性。

    考選部25日宣布，因每年7月下旬的3項醫事人員考試，平均錄取超過1萬人，因國考關連職涯發展，許多考生希望考試如期舉行，如無證照即無工作、需盡快投入職場負擔家庭經濟、醫院實習期間已熟悉應對更高防疫風險、未取得醫師執照將影響PGY訓練等。國家考試影響人民工作權，是社會運作的重要機制之一，所以必須提前準備和預告，並讓考生有所因應。

    考試日程及調整延長部分，110年第二次專技醫師第二階段考試依原定7月22日至23日上午舉行；而原定7月24日至26日舉行之110年第二次專技醫師第一階段考試、牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試、110年專技職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師考試，向前延長半天改為7月23日下午至26日舉行，其中7月23日下午將安排舉行醫師第一階段考試。

    原定7月31日至8月2日舉行之110年第二次專技中醫師考試分階段考試、營養師、護理師、社會工作師考試、110年專技心理師、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試，則延長1天改為7月31日至8月3日舉行，護理師考試單獨於7月31日考試，其他類科改於8月1日至2日舉行，8月3日單獨舉行牙體技術師實地測驗。

    擔心染疫的考生批評，考場只有4區，勢必要造成大規模移動，這個過程是否有接觸到無症狀感染者也不得而知，考生連自己是否深陷風暴中都不敢保證，考完再把病毒帶回家釀家庭群聚，反倒是加重醫療負擔。

    粉專留言包括，考選部是不是沒看過每節考完人山人海的女廁？ 又不是人人家庭都有車接送，公車都是人山人海考生；考區少，大部分都要跨區移動，是覺得別人家孩子都死不完就對了 想出這種想法的到底有沒有上過公共廁所搭過公車捷運、在考場吃麵包過啊？

    考選部表示，3項醫事考試有4或6個考區，雖然無法在每個縣市增設考區，但考生所填通訊地址絕大多屬於在當地縣市考區應考，或到相鄰縣市考區應考，例如基隆到台北考區，兩者經統計為8成左右，整體觀察，考生需跨縣市考區應考人數不多。

    根據試程安排，考生也非同時出現在考場，絕大多數考生只考1天甚至半天就完成，且依考試類科再延長分成9天考試，每天考試再分成4或6個縣市考區，每個縣市考區再依報考人數分設1至5個試區學校考場，能有效降低人流。

    考選部也強化防疫措施，包括統一提供中午用餐隔板；每試區學校配置護理人員，每縣市考區配置1位防疫或感控醫師；考試工作人員「需長時間集中工作」或「密集接觸較多人群」者已施打疫苗；應考人、陪考人員及考試工作人員填寫「健康關懷表」。

    此外，也增加備用試場監場人員安全防護；增加不得外出名單勾稽比對範圍；增加陪考限制強度；規劃隔離備用試場獨立動線分區分流；考前一天禁查看考場；加強試區環境清潔消毒、試場通風；每日最後一節考試結束後，應考人分梯離開考場等；鼓勵應考人分流進入考場及自備中午餐點等。

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