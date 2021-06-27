好心肝報告調閱規定一變再變 林穎孟列舉事證打臉北市府

林穎孟在臉書明列事證，直言北市府不斷在改口。（圖擷取自林穎孟臉書粉絲專頁）

2021/06/27 09:12

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員林穎孟、「呱吉」邱威傑指出北市府關於好心肝診所的調查報告有相關限制，副市長黃珊珊則稱，密件資料放議長室閱覽是議會規範，議員若有不滿「可跟議長協商」，此說法也再度引發呱吉質疑。林穎孟昨晚則是在臉書明列事證，直言北市府不斷在改口，而「限閱30分鐘是議會規定」這說法，是意圖塑造她和呱吉提出白癡問題、不懂議事規則的形象。

林穎孟指出，「台北市議會議事規則」根本沒有任何有關「調閱時間限時30分鐘」的明文規範，「市議員調閱指引」是北市府自己所訂的內部規則，而且此規則根本也沒有任何有關「限閱30分鐘」的文字。這點在25日晚間被呱吉戳破後，北市府方面26日則不稱「議會規定」，改口說這是「議會和市府雙方協商」，並稱呱吉的質疑是對「議長和所有議員造成蠻大的衝擊」，但事實上這根本不是所有議員正式開會的協商結果。

請繼續往下閱讀...

林穎孟指出，議事規則內有關「正式協商或議會決議」，通過方式有大會三讀通過、黨團協商兩種，6月22日是議會大會時間，議程上「從未存在此議案」，更遑論要「決議」，且21日至23日間，議會也沒有黨團協商過，結果23日當天就突然有「限閱30分鐘」的調閱程序。

林穎孟質疑，在沒有明文規範和正式決議之下，到底是誰要求限閱30分鐘？議長也是民意代表，不可能閹割議員監督權，北市府少推給議長。林穎孟強調：「有人說，我表示以前調閱密件沒有被限制30分鐘是違規，我們兩個議員，沒看議事規則被打臉要道歉，今天已經證明，是誰在散播假消息。」

另外，林穎孟也提到許多網友在跳針說「政風處不歸市長管」，她對此反駁：「那之前柯市長卻可以飆罵政風處長和人員？不歸市府那還和議會協商什麼？難道是伸縮自如的管轄權？」

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法