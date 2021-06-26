台灣有染疫黑數？需大普篩？鄭運鵬提9點說明籲防「疫情政治攻勢」

國內武漢肺炎疫情稍微趨緩，但仍不能鬆懈，然而，「台灣有染疫黑數嗎？需要大普篩嗎？」的言論卻不斷傳出，對此，民進黨立委鄭運鵬提出9點，呼籲民眾慎防「下一波疫情政治攻勢」。（資料照）

2021/06/26 19:43

〔即時新聞／綜合報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近日稍微趨緩，但仍不能鬆懈，然而，「台灣有染疫黑數嗎？需要大普篩嗎？」的言論卻不斷傳出，對此，民進黨立委鄭運鵬提出9點，呼籲民眾慎防「下一波疫情政治攻勢」。

鄭運鵬在臉書表示，台灣有一派人，攻擊完疫苗之後，現在要來攻擊染疫死亡率，最後萬流歸宗，回歸到國民黨的普篩派理論，而普篩派的擁護者是去年彰化縣違反醫學倫理的萬人大普篩後，轉戰到新北市防疫團隊。

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鄭運鵬指出，這些普篩派現在對台灣染疫死亡率高於全球平均一倍的說法是：「國內還有潛藏一倍的黑數確診者，如果黑數普篩出來，就會和世界平均差不多」，這合理嗎？其實指揮中心和他說了好幾次，大家都沒注意聽，他再來簡單說明：

1，目前死亡率高，張上淳教授說明過，是因為台灣盛行率（染疫比例）還低，染疫人數少，就集中在特定區域和族群，目前台灣的高齡染疫比例比其他國家都高，所以重症和死亡率就會高。（總不能讓全民染疫來降死亡比例吧）

2，粗算的對比，台灣染疫比率大約是0.5（每一千人），是韓國的1/5，日本的1/12，新加坡1/20，美國的1/200。以世界各國盛行率來看，我們即使疫情高峰一個半月，在全世界來看，當然算低，目前還和長期防疫排名第一的紐西蘭差不多。

3，承2，所以這一週來，歐盟等國家才會在台灣疫情高峰時期，反向開放解除台灣的旅遊禁令，這是科學和信任，和反中聯盟無關。

4，再來，如果照著普篩派主張，再來個全民大普篩，會不會就抓出一倍的黑數？我認為不會。

因為，普篩派簡單假設黑數是10000人，即使高達9成的人是無症狀，那一成的有症狀者也高達1000人，這1000人大約會有700人會出現在雙北，他們不會在家等重症，一定會去看醫生，以目前雙北恢復寬裕的醫療量能，一定會抓得出來，抓出來就會出現在每天的指揮中心記者會。這就是我長期在說明，要相信台灣完整的醫療體系。

5，所以，有沒有人蓋牌？根本沒辦法。除非全國大流行，造成醫療癱瘓，但那種狀況不是蓋牌，是量能塞車，五月中旬雙北就短暫發生過。

6，我認為在這個防疫體系內，中央和地方都沒有人有膽量和能力蓋牌，即使這段期間我對雙北的策略很有疑慮，但我也沒有懷疑過雙北蓋牌，也請普篩論者適可而止，不要製造恐慌。

7，最後，我來算一個數字，說不定普篩派的朋友馬上就會提出來要求大普篩：以雙北700萬人口來算，做個一半人口的普篩測試，快篩一劑只要算300元，做完就是21億元，即使不論偽陰性趴趴走，光「偽陽性~恐慌~疫調~框列」，就不得了了！

8，花個21億元來換服務業餓死，誰負責？

9，這些都是普篩派不會告訴大家的的真相！

鄭運鵬也補充，指揮中心指揮官陳時中在記者會上曾經表示，台灣已經社區感染，不敢說社區內存在沒有抓出來的確診者；不過，那絕大多數是無症狀沒去篩，但是，無症狀也會傳染，傳染出去有確診，疫調就會回頭抓出來。

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