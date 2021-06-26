PO「泛黃枕頭文案照」酸「破麻布」惹議 王浩宇道歉了

民進黨前桃園市議員王浩宇昨晚PO出一則「air+好感循環枕頭套」行銷文案，泛黃的枕頭讓網友產生暗諷聯想。（圖翻攝自王浩宇臉書）

2021/06/26 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨前桃園市議員王浩宇曾多次公開批評民進黨立委「港湖女神」高嘉瑜，而她過去曾因10年沒洗的泛黃枕頭而成為新聞話題，未料王浩宇昨PO出一張「泛黃枕頭照」寫下「女神般超有歷史感的『破麻布色澤』」引發爭議，除了昨晚緊急撤文外，他稍早也指出：「我覺得道歉是負責任的態度」。

王浩宇昨晚PO出一則「air+好感循環枕頭套」行銷文案，並描述道：「女神般超有歷史感的破麻布色澤，吸濕排汗、抗菌清爽不留汗漬、口水漬，夜夜替您譜出隱形翅膀般美好晚安曲。」還在文末標註「看起來完全不會髒」、「因為從第一天就很髒」。

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對此，昨晚網友紛紛表示：「我已經搞不清這是真的還是Kuso」、「我覺得用破麻這種羞辱女性的詞不太好，雖然我超討厭某魚」、「完全沒有購買慾望」、「透過照片好像聞到附著在上面的味道」、「比大媽的裹腳布更可怕」。

而引爆爭議的王浩宇也於稍早再次於臉書發文，除了透露「昨晚到現在，減少了3個追蹤」，也說：「Twitter、Plurk的討論還在持續，每一篇討論我都有親自看過，也都深自檢討，感謝支持與反對的朋友們。」並指出：「道歉是負責任的態度，女權的議題上，我們都還是幼稚園、小學生，還有很多要學習的。」

民進黨前桃園市議員王浩宇與民進黨立委「港湖女神」高嘉瑜，常常意見相左，讓他常在臉書發文批評。（資料照）

昨日PO出爭議貼文後，他緊急刪文道歉，稍早則透過臉書再次指出：「我覺得道歉是負責任的態度」。（圖翻攝自王浩宇臉書）

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