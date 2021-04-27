為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    參選新竹市長？ 林為洲：民調比在地人高5％就考慮

    國民黨立委林為洲說，如果他的民調比在地人高5％以上，比較有可能勝選，他就考慮參加新竹市長初選。（資料照）

    國民黨立委林為洲說，如果他的民調比在地人高5％以上，比較有可能勝選，他就考慮參加新竹市長初選。（資料照）

    2021/04/27 19:58

    〔記者林良昇／台北報導〕外界追問是否有意角逐2022新竹市長選舉？國民黨立委林為洲今天說，最好能辦初選，如果在地人夠強，他就不用去，但如果他的民調比在地人高5％以上，比較有可能勝選，他就考慮去參加初選。

    2022年九合一選舉，新竹市長林智堅任滿8年即將卸任，新竹市被國民黨視為能光復的關鍵選區之一，曾為國民黨團總召的新竹縣立委林為洲也被點名能跨區參選新竹市長。

    林為洲今天傍晚接受廣播節目專訪，對於參選新竹市長的傳言，林為洲說，因為他的選區包含新竹縣竹北市，而竹北市和新竹市是一體的，而且國民黨在新竹市已經輸兩次，很多支持者會有危機感，覺得要找強一點的人選，有人就會開始問他。

    林為洲認為，新竹市長選舉，國民黨最好能夠辦初選，如果在地人夠強，他就不用去，如果差不多，他去也沒什麼特別，找在地人就好，但如果他的民調比在地人最少高5％以上，比較有可能贏，那他就會考慮去參加初選。

    林為洲說，新竹市是2022年九合一選舉有趣的地方，會是焦點之一，因為是民進黨的市長執政結束後要換人，能不能守住，民進黨會很在乎，跟基隆、桃園一樣，國民黨也要推出人選，考慮是否會贏是最簡單的原則，怎麼推出最強的人很重要。

    林為洲坦言，林智堅在新竹市很強，但繼任的人選不是他本人，不一定能接收政績，之前也聽聞民進黨副秘書長林飛帆、民進黨台北市黨部主委吳怡農要去選新竹市長，但地方也會反彈，對國民黨而言是反攻的機會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    配偶欄空白 林為洲低調證實：離婚差不多有1年了
    2021/04/22 11:31

    配偶欄空白 林為洲低調證實：離婚差不多有1年了
    高虹安參選新竹市長有譜？ 柯文哲：先經營地方
    2021/03/21 12:43

    高虹安參選新竹市長有譜？ 柯文哲：先經營地方
    為參選新竹市長暖身 鄭宏輝發表大新竹合作宣言
    2021/03/07 14:48

    為參選新竹市長暖身 鄭宏輝發表大新竹合作宣言
    曝2022台北市長選舉戰略 吳怡農：以「團體戰」勝過「明星賽」
    2021/03/06 17:27

    曝2022台北市長選舉戰略 吳怡農：以「團體戰」勝過「明星賽」

    「美國註冊基金」費用率低 成為投資市場新寵
    政治今日熱門
    最新定位曝光！美軍跟緊緊 超狂「插隊」混入遼寧號艦群
    2021/04/27 06:19

    最新定位曝光！美軍跟緊緊 超狂「插隊」混入遼寧號艦群 影片

    《觀察筆記》落下的聲音
    2021/04/27 05:30

    《觀察筆記》落下的聲音

    釐清三中案錄音疑點 檢方出招傳馬「作證」
    2021/04/27 05:30

    釐清三中案錄音疑點 檢方出招傳馬「作證」

    三中案檢方出招傳馬作證 法界：馬若迴避 恐影響法官心證
    2021/04/27 05:30

    三中案檢方出招傳馬作證 法界：馬若迴避 恐影響法官心證

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播