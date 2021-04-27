參選新竹市長？ 林為洲：民調比在地人高5％就考慮

國民黨立委林為洲說，如果他的民調比在地人高5％以上，比較有可能勝選，他就考慮參加新竹市長初選。（資料照）

2021/04/27 19:58

〔記者林良昇／台北報導〕外界追問是否有意角逐2022新竹市長選舉？國民黨立委林為洲今天說，最好能辦初選，如果在地人夠強，他就不用去，但如果他的民調比在地人高5％以上，比較有可能勝選，他就考慮去參加初選。

2022年九合一選舉，新竹市長林智堅任滿8年即將卸任，新竹市被國民黨視為能光復的關鍵選區之一，曾為國民黨團總召的新竹縣立委林為洲也被點名能跨區參選新竹市長。

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林為洲今天傍晚接受廣播節目專訪，對於參選新竹市長的傳言，林為洲說，因為他的選區包含新竹縣竹北市，而竹北市和新竹市是一體的，而且國民黨在新竹市已經輸兩次，很多支持者會有危機感，覺得要找強一點的人選，有人就會開始問他。

林為洲認為，新竹市長選舉，國民黨最好能夠辦初選，如果在地人夠強，他就不用去，如果差不多，他去也沒什麼特別，找在地人就好，但如果他的民調比在地人最少高5％以上，比較有可能贏，那他就會考慮去參加初選。

林為洲說，新竹市是2022年九合一選舉有趣的地方，會是焦點之一，因為是民進黨的市長執政結束後要換人，能不能守住，民進黨會很在乎，跟基隆、桃園一樣，國民黨也要推出人選，考慮是否會贏是最簡單的原則，怎麼推出最強的人很重要。

林為洲坦言，林智堅在新竹市很強，但繼任的人選不是他本人，不一定能接收政績，之前也聽聞民進黨副秘書長林飛帆、民進黨台北市黨部主委吳怡農要去選新竹市長，但地方也會反彈，對國民黨而言是反攻的機會。

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