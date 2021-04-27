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    109年度高市總決算出爐 債務舉借較原預算少33億

    109年度高雄市總決算出爐。（高市府提供）

    109年度高雄市總決算出爐。（高市府提供）

    2021/04/27 19:56

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府市政會議通過109年度高雄市總決算暨附屬單位

    決算及綜計表，其中總預算執行結果，歲入、歲出相抵差短32億元，加計償還債務40億元 ，共須融資調度72億元，最後債務舉借數比原預算減少33億元。

    高市主計處說明，市府於4月20日第552次市政會議通過109年度高雄市總決算暨附屬單位決算及綜計表，將於4月底依規定函送審計部高雄市審計處審核。

    主計處指出，總決算部分，109年度總決算歲入1371億元，歲出1403億元，歲入歲出短絀32億元，加計償還債務40億元，以公債及賒借收入72億元彌平後達收支平衡。

    其中歲入決算數1371億元，達預算數1401億元98%，淨短收30億元主要係中央補助收入因配合實際進度撥付、減少標售土地等所致。

    歲出決算數1403億元，達預算數1466億元96%，節餘63億元主要係中央補助計畫配合實際進度、退休撫卹金節餘 、債務付息賸餘等所致。

    總預算執行結果，歲入、歲出相抵差短32億元，加計償還債務40億元，共須融資調度 72 億元，舉借債務較原預算減少33億元 。

    附屬單位決算部分營業基金部分，總收入1.36億元，總支出1.97億元，淨損0.61億元主要係輪船公司受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，行船客運收入較預期減少所致。

    非營業基金總基金來源收入799億元，總基金用途支出767億元，賸餘32 億元，主要係實施平均地權基金標售不動產市場需求強勁，投標熱烈增加賸餘所致。

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