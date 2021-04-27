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    立院三讀 退輔會可派員駐外

    立法院院會三讀通過「退輔會組織法部分條文修正案」，明定未來退輔會可以派員駐境外辦事。圖為退輔會主委馮世寬。（記者廖振輝攝）

    立法院院會三讀通過「退輔會組織法部分條文修正案」，明定未來退輔會可以派員駐境外辦事。圖為退輔會主委馮世寬。（記者廖振輝攝）

    2021/04/27 10:43

    〔記者吳書緯／台北報導〕為強化與各國退伍軍人組織的聯繫與交流，立法院院會今三讀通過「退輔會組織法部分條文修正案」，明定未來退輔會可以派員駐境外辦事。退輔會主委馮世寬3月曾表示，若修法通過後，期望疫情趨穩後，在今年第三季達成派員駐外，專責退輔事務交流聯繫。

    退輔會指出，修法緣起為美中關係扞格，而退輔會近年經營與美國各主流退伍軍人協會關係成績斐然，若能透過相關退伍軍人組織增加對派駐國的影響力，勢必可以提升我國與派駐國的實質交流機會，增進互動關係。

    由於退輔會「組織法」並未訂定有關派員駐境外辦事法源依據，因此修法增列第四條之一，為應業務需求，得報請行政院核准，派員駐境外辦事，並依駐外機構組織通則規定辦理。

    根據退輔會計畫，將派2位退輔會官員駐美國華盛頓，分別為簡任11至12職等1員、薦任8至9職等1員，將以公開、公正方式選拔具公務人員資格的國軍退除役官兵擔任駐外人員，並會在當地聘用1位雇員。

    退輔會指出，第一年所需經費總計為新台幣2170萬4千元，主要分為人事費用1105萬4千元、業務費765萬元、一次性「開辦費」300萬元；駐美辦公地點就在駐美軍協組，由駐美代表處統一指揮。

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