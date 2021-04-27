828四大公投案 蔡易餘認為關鍵挑戰是萊豬公投

民進黨立委蔡易餘表示，萊豬問題需要跟鄉親選民有更多溝通，讓民眾了解希望世界各國挺台灣，台灣也相對要負擔國際義務。（資料照）

2021/04/27 09:16

〔記者簡惠茹／台北報導〕8月28日將有反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四與公投綁大選等4大公投案投票，民進黨立委蔡易餘今天接受廣播專訪時表示，萊豬問題需要跟鄉親選民有更多溝通，讓民眾了解希望世界各國挺台灣，台灣也相對要負擔國際義務，義務來自於經貿交流處於公平市場，符合國際標準、在容許值之下沒有拒絕理由，而且目前為止進口美豬也沒有測出來萊克多巴胺，現在策略是呼籲民眾出來投反對。

蔡易餘表示，如果以他來自中南部的民眾看法，現在比較擔心的還是萊豬公投，藻礁這件事情地方上普遍認為民進黨不是沒有顧及環保，因為能源轉型就是環保重要課題，用天然氣取代燃煤降低空汙不要核四，這是很普遍的看法，藻礁公投他認為比較有信心。

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蔡易餘指出，而萊豬問題就需要跟鄉親選民有更多溝通，如果沒有加以說明就讓民眾自己去投票，民眾一定會反對進口，這個議題需要跟選民對話，告訴他們台灣面對全世界的趨勢，中美兩壁壘下要跟美國繼續做朋友，除了希望世界各國可以挺台灣，也相對要負擔國際義務，義務來自於經貿交流處於公平市場，符合國際標準、在容許值之下沒有拒絕理由，而且目前為止進口美豬也沒有測出來萊克多巴胺。

在民進黨定調不提對案公投前，蔡易餘指出，當時他自己是贊成要提對案公投，立委們私下聊天有主張，可以針對萊豬議題提對案就好，當時他也有跟總召柯建銘說，可以提1個對案來對付4個，萊豬需要被正面對決，用我們的公投案和國民黨公投案在這個議題做個對決，號召我們的人來投，文字上加強說明是為了維持和美國經貿關係，開放是為了讓台灣在國際上更走的出去。

針對美麗島電子報董事長吳子嘉日前提到，8月公投如果過關，行政院長蘇貞昌不會主動請辭，總統蔡英文也不會逼蘇下台，預測民進黨2022應會大敗。蔡易餘對此表示，他自己沒有這麼悲觀，台灣人民是有智慧的，萊豬公投如果站在要求百分百吃的健康立場，確實沒有這麼符合期待，但是背後還有台灣國際地位問題，相信跟民眾好好溝通，還是可以選擇讓台灣走向對的路，所以要努力把民眾召喚出來，現在策略是呼籲民眾出來投反對，就跟罷免案一樣，的確是一個挑戰。

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