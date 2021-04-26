生育率墊底 蘇貞昌指示增加產檢和不孕補助

行政院長蘇貞昌今（26）日主持「行政院性別平等會第23次委員會議」。（行政院提供）

2021/04/26 23:24

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國中情局（CIA）近日公布2021全球總生育率預測報告，台灣數據墊底，育齡婦女平均每人僅生1.07名子女，引起討論。行政院長蘇貞昌今指示研擬提高產檢補助次數、增加補助項目、擴大不孕症補助對象等措施，也將參考國外作法，研擬放寬育嬰留職停薪及彈性工作制度，盼讓願生育的家庭減輕負擔，夫妻共同分擔育兒責任。

蘇貞昌今主持性平會第23次委員會議，會中就「建請編列足額產前檢查年度預算並新增檢查次數與項目，以建構安心懷孕友善生養的環境」進行討論。

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蘇貞昌說，台灣少子女化問題不容再慢慢研究，要立刻拿出辦法。蔡總統上任後，相關經費從2016年的150億元提升至今年550億元，預估到2023年將增加到850億元。政府減稅（學齡前幼兒扣除額增加超過4倍）、增加公托準公托等據點、降低學費，明年8月育兒津貼將提高到每月5千元等，持續努力提出立即可行的具體措施因應少子女化議題。

蘇貞昌並指出，健保開辦26年來產檢補助次數從未調整，將研擬提高產檢次數、增加補助項目。同時也要研議擴大不孕症的診療補助對象，用國家的力量，支持願意生育的父母，請衛福部與主計總處在2個禮拜內提出具體規劃，並將委員所提女性身心障礙者孕產過程的特別需求也納入考量。

在營造友善生養的職場環境部分，蘇貞昌則請勞動部參考先進國家作法，與勞雇雙方協商，讓育嬰留職停薪及彈性工作制度能更切合有育兒需要的勞工，讓他們可以更有彈性運用，夫妻共同分擔育兒責任，使父母都能在照顧家庭與工作職涯中取得平衡。

蘇貞昌強調，「國家沒有孩子就沒有未來」，政府要拿出態度與辦法，預算經費的問題就用國家的力量幫忙。過去在性平會議針對彈性工作的裁示也有些許進展，像有未滿3歲子女的女性勞工申請調整工作時間，已從2018年12％提高至現今25.5％。

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