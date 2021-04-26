為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    生育率墊底 蘇貞昌指示增加產檢和不孕補助

    行政院長蘇貞昌今（26）日主持「行政院性別平等會第23次委員會議」。（行政院提供）

    行政院長蘇貞昌今（26）日主持「行政院性別平等會第23次委員會議」。（行政院提供）

    2021/04/26 23:24

    〔記者呂伊萱／台北報導〕美國中情局（CIA）近日公布2021全球總生育率預測報告，台灣數據墊底，育齡婦女平均每人僅生1.07名子女，引起討論。行政院長蘇貞昌今指示研擬提高產檢補助次數、增加補助項目、擴大不孕症補助對象等措施，也將參考國外作法，研擬放寬育嬰留職停薪及彈性工作制度，盼讓願生育的家庭減輕負擔，夫妻共同分擔育兒責任。

    蘇貞昌今主持性平會第23次委員會議，會中就「建請編列足額產前檢查年度預算並新增檢查次數與項目，以建構安心懷孕友善生養的環境」進行討論。

    蘇貞昌說，台灣少子女化問題不容再慢慢研究，要立刻拿出辦法。蔡總統上任後，相關經費從2016年的150億元提升至今年550億元，預估到2023年將增加到850億元。政府減稅（學齡前幼兒扣除額增加超過4倍）、增加公托準公托等據點、降低學費，明年8月育兒津貼將提高到每月5千元等，持續努力提出立即可行的具體措施因應少子女化議題。

    蘇貞昌並指出，健保開辦26年來產檢補助次數從未調整，將研擬提高產檢次數、增加補助項目。同時也要研議擴大不孕症的診療補助對象，用國家的力量，支持願意生育的父母，請衛福部與主計總處在2個禮拜內提出具體規劃，並將委員所提女性身心障礙者孕產過程的特別需求也納入考量。

    在營造友善生養的職場環境部分，蘇貞昌則請勞動部參考先進國家作法，與勞雇雙方協商，讓育嬰留職停薪及彈性工作制度能更切合有育兒需要的勞工，讓他們可以更有彈性運用，夫妻共同分擔育兒責任，使父母都能在照顧家庭與工作職涯中取得平衡。

    蘇貞昌強調，「國家沒有孩子就沒有未來」，政府要拿出態度與辦法，預算經費的問題就用國家的力量幫忙。過去在性平會議針對彈性工作的裁示也有些許進展，像有未滿3歲子女的女性勞工申請調整工作時間，已從2018年12％提高至現今25.5％。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    這項拿冠軍... CIA公佈2021生育率：台灣全球最低
    2021/04/19 00:09

    這項拿冠軍... CIA公佈2021生育率：台灣全球最低
    0至14歲人口只剩12.3％...全球生育率最低國家在亞洲！
    2021/04/14 15:39

    0至14歲人口只剩12.3％...全球生育率最低國家在亞洲！

    小資春遊秘技 三攻略省很大
    不孕症補助每年盼4千名新生兒 5年來僅有7名成功
    2021/03/31 11:00

    不孕症補助每年盼4千名新生兒 5年來僅有7名成功
    蔣萬安憂「生不如死」 蘇揆：有心解決「少子化」但未立竿見影
    2021/03/09 19:18

    蔣萬安憂「生不如死」 蘇揆：有心解決「少子化」但未立竿見影
    搶救低生育率 行政院未來將再端出新措施
    2021/02/06 11:10

    搶救低生育率 行政院未來將再端出新措施
    少子化影響 教育部推估16年後小一剩16萬人、大一剩18萬人
    2020/06/22 12:04

    少子化影響 教育部推估16年後小一剩16萬人、大一剩18萬人
    政治今日熱門
    國共秘史！蔣經國日記：北京曾提議換俘 10名國軍將領換張學良
    2021/04/26 06:15

    國共秘史！蔣經國日記：北京曾提議換俘 10名國軍將領換張學良

    防中國借道滲透 港澳移民嚴把關
    2021/04/26 05:30

    防中國借道滲透 港澳移民嚴把關

    賴：台是主權獨立國家 與中互不隸屬
    2021/04/26 05:30

    賴：台是主權獨立國家 與中互不隸屬

    台、美、英、星好感情 一起上山下海
    2021/04/26 05:30

    台、美、英、星好感情 一起上山下海

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播