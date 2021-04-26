台星旅遊泡泡有望？ 外交部證實︰有討論沒結論

外交部今天表示，台星雙方近期曾就邊境鬆綁及恢復往來的便利措施等議題數度交換意見，但對旅遊泡泡的構想，目前尚未有具體結論。（資料照）

2021/04/26 20:14

〔記者呂伊萱／台北報導〕有關新加坡今表示已向台灣提議建立旅遊泡泡一事，外交部今天表示，台星雙方近期曾就邊境鬆綁及恢復往來的便利措施等議題數度交換意見，並分享防疫經驗，但對旅遊泡泡的構想，目前尚未有具體結論，若有具體結論將立即向國人說明。

新加坡交通部長王乙康今天證實，新加坡已提議與台灣建立航空旅遊泡泡及相互承認疫苗接種證明，並表示台灣當局正在研議，希望很快可以獲得台方回覆。

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外交部發言人歐江安今對此表示，台灣與新加坡雙邊關係向來友好，無論是經貿、投資、文化、觀光等各領域的交流合作相當密切，兩國政府與人民也互動頻密。台星雙方近期曾就邊境鬆綁以及恢復兩國人民往來的便利措施等議題數度交換意見，並且分享防疫經驗。

不過對於旅遊泡泡構想，歐江安僅說，外交部將密切關注新加坡及各國疫情發展，以及各國邊境管制措施，並配合指揮中心的決定，持續與相關單位合作，以便與防疫相對成功的國家討論相關便利措施的可行性。但對與新加坡實施「航空旅遊泡泡」的構想，目前尚未有具體結論，若有具體結論，將立即向國人說明。

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