國共秘史！蔣經國日記：北京曾提議換俘 10名國軍將領換張學良

蔣經國日記記述，中共曾提議以10名被俘的前國民黨將領，交換遭兩蔣軟禁的張學良。（取自網路）

2021/04/26 06:15

〔國際新聞中心／綜合報導〕冷戰時期，台海兩岸的密使交往向來諱莫如深，國民黨政府儘管對外堅稱「漢賊不兩立」，其實國共兩黨「系出同門」，雙方之間有許多人際關係彼此重疊，其中又以遭兩蔣軟禁達數十年之久的前東北軍領袖張學良最具指標性。蔣經國日記記述，1958年11月北京曾透過中間人向台北提議，以1949年被中共俘虜的前國民黨將領黃維、杜聿明與康澤等10人，交換張學良，中共還出價2億美元購買在台故宮文物。

在美國史丹福大學胡佛研究所（Hoover Institution）擔任研究員、胡佛檔案館東亞館藏部主任的台灣學者林孝庭，在最新著作「蔣經國的台灣時代：中華民國與冷戰下的台灣」一書中，利用2020年2月才正式對外公開的蔣經國日記指出， 當時曾擔任中央社戰地特派員、曾受蔣經國委託創辦「正氣日報」的曹聚仁，代表北京向台北提議，以黃維、杜聿明與康澤等人交換張學良，顯示中共非常在意張學良；而願意以2億美元購買故宮文物，則顯示中共在1960年代發動文化大革命前，並未像後來般如此排斥傳統文物。

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張學良是中華民國在大陸時期奉系軍閥領袖張作霖的長子，在張作霖遇刺身亡後接掌東北軍，曾助蔣介石「統一全國」。東北在「918事變」後遭日本佔領，但蔣介石堅持「攘外必先安內」，東北軍奉命剿共，引爆1936年12月12日的「西安事變」。張後來被判刑10年，雖然獲得特赦，但一直遭到軟禁。張在國共內戰時輾轉來台，蔣經國接掌政權後仍被軟禁。直到李登輝擔任總統後，90歲的張學良才重獲自由，移居美國夏威，病逝時享嵩壽100歲。

林孝庭指出，1966年文革爆發前，兩岸官方有不少密使接觸，蔣經國在日記裡多次提及曹聚仁來函，陳誠、黃少谷等黨政要員也都收到來自對岸周恩來、張治中、傅作義等人的私函，內容涵蓋國共第3次合作、外島停戰、北京援台、雙方換俘，以及台灣派團前往中國大陸交流等，其中一個特別的提案便是張學良「換俘」案。

此外，林孝庭在書中指出，1971年中共進入聯合國前後，兩岸關係也發生重要變化。中共入聯後釋放俘虜的國軍將領，甚至是台灣的敵後人員，如同1950年代的密使運作，都對蔣經國造成壓力。1974年雙十節當天，曾任國民政府駐美軍事代表團團長的商震，自日本前往北京與中共領導人會晤，大談國共合作與兩岸統一，令台北高層極為尷尬。翌年4月，北京宣布釋放10名遭俘虜的前國民黨將領，將其送往香港，等待台北允許入境。蔣介石去世後，中共又呼籲國民黨政府讓他們前往台北弔唁蔣，但未獲蔣經國回應，這批老將領只好返回中國。

1975秋天，中共又一口氣釋放144名被捕入獄的原國府敵後人員，同意他們返台與家人團聚。由於這些俘虜過去皆效命於蔣經國主持的國安情報部門，小蔣面臨內部要求接納這些同志的極大壓力，最後決定在金門設立「接待中心」，並在篩選之後允許其回到台灣。

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