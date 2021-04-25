賴清德、鄭文燦同場慈惠堂暗較勁？ 鄭：我們很好

副總統賴清德（右二）、桃園市長鄭文燦（左二），今早一同出席台北松山慈惠堂的「慈惠龍神甘霖護國祈安法會」，兩人分立堂主郭葉子（中）兩側，過程幾無交集互動。（記者鄭名翔攝）

2021/04/25 13:04

〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨下屆總統人選呼聲最高的副總統賴清德、桃園市長鄭文燦，今早一同出席台北松山慈惠堂的「慈惠龍神甘霖護國祈安法會」，過程中兩人幾乎無互動，被問到是否有暗中較勁意味，賴清德不語快步離去，鄭文燦則說「沒有，我們很好」。而對於近來頻跑台北，引發外界選舉揣測，鄭文燦則連聲說到「想太多了」。

松山慈惠堂母娘文化季今年邁入第14年，今早舉辦慈惠龍神甘霖護國祈安法會，除了祈安求福外，更為米龍開光、祈求天降甘霖，解台灣當前大旱危機；賴清德擔任主祭禮官，與慈惠堂主郭葉子、鄭文燦、國民黨秘書長李乾龍、北市藍綠議員許淑華、許家蓓、王鴻薇、秦慧珠共同祈福。

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松山慈惠堂為北台灣重要信仰中心，香火鼎盛、信徒遍布，也是不分黨派政治人物必訪、參拜的指標性宮廟，賴清德、鄭文燦兩位綠營未來總統呼聲最高人選同台引發關注；鄭文燦今提早到場，賴清德較表訂時間略晚20分鐘抵達，儀式進行時，兩人分立郭葉子兩側，幾無交集互動，直至儀式結束，賴上車離去前才與迎送的鄭握手致意。

被追問兩人同台是否有暗中較勁意味，賴清德不語、快步離去，鄭文燦則在離去前簡單回應，強調彼此沒有較勁，「我們很好」；對於近期頻跑台北，是否有佈局首都之意，鄭則連說兩次「想太多了」，另也提到有受綠委邀請參加施政說明會，隨後便驅車離去。

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