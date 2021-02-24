探視228受難者蘇泰山家屬 陳其邁：歷史不能遺忘

蘇泰山之子蘇國偉（左2）、蘇國禎（右2）兄弟遺憾去年因疫情無法赴台北領取父親的回復名譽證書，感謝市長陳其邁能前來和他們及證書合照。（記者許麗娟攝）

2021/02/24 21:08

〔記者許麗娟／高雄報導〕228事件將屆74周年，今年中樞紀念228儀式將移師至高雄市歷史博物館，高雄市長陳其邁今天（24日）前往鳳山探視受難者蘇泰山家屬，陳其邁表示，歷史不能遺忘，要共同記取228當時所發生的整個事件。

陳其邁在228關懷協會理事長王文宏陪同下，拜訪因228事件遭判刑的蘇泰山之子蘇國偉、蘇國禎兄弟，蘇泰山曾任鳳山信用組合理事、高雄州米殼商同業組合副組合長，為本島產米界貢獻良多，1946年成為首任鳳山鎮長，隔年擔任鳳山區隊長，228事件發生時，蘇泰山正擔任國民黨的高雄縣財務委員。

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蘇泰山遭人密報於3月6日在鳳山中山堂門口發表煽動民眾組織武裝運動言論，被逮捕後，判以言詞公然煽動他人犯罪，處有期徒刑1年6個月，褫奪公權1年，如查明合於緩刑條件，並准宣告緩刑3年。

蘇泰山次子蘇國禎表示，事件發生時他尚未出生，聽姐姐說，父親剛被接出來時，被用刑而全身瘦巴巴、傷痕累累，從事件發生到父親1968年過世，因為恐懼，全家沒有人敢對這事件說一句話，「囝仔人有耳無嘴」也不敢問，所以當初要申請平反時，一片空白，家裡也都沒有資料，父親被關過2次，一直很不甘心，他在日本就讀明治大學政經系畢業，原本是滿腔熱血要為台灣貢獻，沒想到會這樣，很不值得。

後經家屬長期的蒐集資料，向事件紀念基金會申請回復名譽，原規劃於2020年228事件73周年中樞紀念儀式中，由蔡英文總統頒發回復名譽證書，但因武漢肺炎疫情嚴峻，家屬未能親至現場獲頒證書，蘇泰山孫女蘇彥蓁寫信給陳其邁表達遺憾與期盼，陳其邁因此前往鳳山拜訪，圓了家屬的心願。

陳其邁表示，今年中央228紀念活動特別移到高雄，過去2年停辦的228紀念音樂會，今年恢復到衛武營國家音樂廳舉辦，將融合各種不同時代的音樂和歷史記憶，緬懷過去228當時的情境，228帶給我們歷史教訓不能遺忘，今天也先來探望228受難者家屬，也代表市民給予他們安慰。

高雄市長陳其邁（左）至鳳山探視228事件遭判刑的蘇泰山之子蘇國偉（右3）、蘇國禎（右2）兄弟。（記者許麗娟攝）

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