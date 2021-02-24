228事件 台大岡山3學子命運大不同

1993年興建完成的高雄岡山228和平紀念公園，是全台首座為紀念228設置的公園。（記者蘇福男攝）

2021/02/24 20:40

〔記者蘇福男／高雄報導〕1947年228事件，台大學生余仁德、陳淇澤和許國平3人同為高雄岡山子弟，因學校停課3人返鄉避難，但3人的人生際遇卻大不同，其中，余仁德和牧師蕭朝金被槍殺，曝屍荒野；陳淇澤在拘留所關押近半年，家人耗盡家產，最後靠著台大一紙證明，才讓他死裡逃生；許國平也因母親是岡山知名產婆，事先接獲通風報信、花錢疏通關係，在許國平一下火車，就火速將他載往田寮甘蔗園躲藏1個月，逃過死劫！

岡山文史工作者、岡山里長劉天賦，長期研究、蒐羅岡山地區228史料，他表示，根據官方資料，岡山地區228受難者，計有牧師蕭朝金、台大學生余仁德和燈籠師傅劉登基（官方記載「劉登基」，但家屬說是「劉丁居」，因台語發音為同音）3人。

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蕭朝金原任岡山教會牧師，也是岡山地區三民主義青年團團長，蕭因在228事件中，收留火車停駛無法返鄉的學子及民眾，並帶領學生上街宣傳要和平，結果反遭國民政府羅織「毆打國軍」罪名逮捕，並與余仁德同被槍殺在岡山農工旁平交道、曝屍荒野。

槍斃前，軍人迫令蕭朝金跪下，但蕭不從，說他只跪拜上帝，絕不向人下跪，結果軍人用槍托打他，再開槍打死坐著的蕭朝金。

劉天賦說，余仁德、陳淇澤和許國平3人是1946年岡山鎮考上台大的高材生，余仁德為岡山後紅人，據其雄中學弟、政治受難者柯旗化回憶記載，余仁德應是在岡山里民大會時批評政府而被抓。

陳淇澤生前接受本報記者訪談時表示，他有9個姊妹，他是家中獨子，父親為了栽培他，10歲那年從高雄頂茄萣移居岡山，在省道旁經營大安旅社，陳淇澤長榮中學畢業後，考上台大法學院商學系，228事件發生時，他跟同學好奇跑到台北南京西路天馬茶房附近，親眼目睹群眾焚燒公賣局香煙及被機槍射殺的過程。

「當時台北街頭亂糟糟，死了很多人，我看情況不妙，隔天就趕緊與一群北上念書的同學，搭火車返回岡山故鄉避難」，陳淇澤說，當時國民政府懷疑高知識份子可能領導「暴民」趁機作亂，早已將學生名冊交給各地警察局，警察挨家挨戶搜查，頓時風聲鶴唳。

母親唯恐他遭到無端波及，要他暫時走避湖內大湖大姊家，陳淇澤在湖內躲了1個禮拜後，自認沒有參與暴動，就悄悄溜回岡山老家，沒想到3月7日晚上9點，就被一群警察到家中把他捉走，帶往海軍拘留所（今移民署高市第二服務站）拘留、訊問。

「我被押入拘留所，就看到劉朝四（岡山郡守）被五花大綁，我台大法律系同學余仁德和蕭朝金牧師等40、50人也都被押」，陳淇澤說，當時余仁德問訊態度不佳，口出三字經，惹怒了國民兵，結果余、蕭兩人未經起訴審判就遭槍決，讓他震懾不已。

陳淇澤在岡山被關了約1個月後，和50、60個難友，胸前被掛上「岡山暴徒」布條，坐上軍車運到當時的壽山下，又被關了5個月。在被關押的近半年，除了活動空間狹小，幾乎無法動彈外，還規定所有人不能講話，看守所人員還三不五時會捉人出去毒打、斥罵。

「我矢口否認有參與不法組織、活動，不承認自己是暴徒，」陳淇澤回憶說，當時父親為營救他，傾家蕩產在所不惜，期間家中被官兵敲詐多次「紅包」，結果都石沉大海，後來是靠著台大法學院長一紙公文作保，保證他並未參與任何抗議活動，陳淇澤才死裡逃生。

大難不死的陳淇澤，在家裡調養身體1個月後，返校重拾課業，畢業後進入台銀總行工作，但因北京話不通、溝通不良無法適應，後來轉進合作金庫從基層行員幹起，一路升到襄理才退休，當年為避免警總、情治人員上門騷擾，他沉潛書畫世界自我療癒，晚年以俳句形式創作，書畫作品堆滿家中儲藏室，2018年因病過世。

另一台大生許國平，父親為日人中島孝治，日治時期在岡山省道開設「集美寫真館」，後與岡山知名產婆黃玉霞結婚，日本戰敗後中島孝治因故無法返日，後來改名「許孝治」，寫真館後面作為黃玉霞的接生待產室，免費提供遠道而來且貧困的產婦待產落腳處。

228事件發生後，許國平和台大同學搭火車回岡山避難，黃玉霞事先接獲通風報信，得知大兒子一下火車「就會被人帶走」，黃玉霞因此花了20萬元疏通關係，並和丈夫日夜在家門後院、岡山火車站輪流守候，一見到兒子許國平下火車，趕緊安排家中長工將兒子載往田寮藏匿。

許國平事後告訴家人，當時他白天躲在甘蔗園裡，由長工偷偷送便當給他吃，等到晚上再偷偷回長工家睡覺，就這樣躲藏了1個月，等風頭過了才返回岡山家裡。

小許國平21歲的弟弟許國泰說，哥哥後來赴日深造，返台後在台北任教職，退休後轉戰營造業，在他入伍當兵前，母親一再告誡他「不要亂講話」，也不准子女跟人提及許父是日本人，更嚴禁家人從政、談論228。

岡山台大生陳淇澤228事件在拘留所關押近半年，家人耗盡家產，最後靠著台大一紙證明，才讓他死裡逃生。（記者蘇福男攝）

岡山台大生許國平（左一）228事件在田寮甘蔗園躲藏1個月逃過死劫。（許國泰提供）

許國泰談及兄長許國平被捲入228事件的往事，並表示母親黃玉霞生前不准子女跟人提及許父是日本人，更嚴禁家人從政、談論228。（記者蘇福男攝）

「台灣省二二八事變正法及死亡人犯名冊」記載著台大生余仁德被捕罪名及槍決。（記者蘇福男翻攝）

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