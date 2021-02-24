台灣基進列五大優先議題 陳柏惟：堅強國防打造「刺蝟台灣」

台灣基進舉行「台灣基進x陳柏惟2020成果發表暨2021優先議題」記者會，提出抗中、國防、資安、文化與地方等2021五大優先議題，持續為了台灣的發展而努力。（記者陳志曲攝）

2021/02/24 12:53

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院新會期將於26日開議，台灣基進今召開記者會提出包含抗中、國防、資安、文化與地方等五大優先議題；台灣基進立委陳柏惟表示，面對中國威脅，台灣必須堅實國防實力、補強外部武裝，達到「刺蝟台灣」、全民國防的目標，並秀出擔任立委1年來的成果，包含立院出席率100%、鄉親拜訪1846次、地方行程4964場等數據，強調「會說話會做事」。

台灣基進今在台北的黨政辦公室舉辦「台灣基進 x 陳柏惟，2020成果發表暨 2021優先議題」記者會；同屬於小黨的台灣民眾黨近期深陷「寄身國會」風波，台灣基進黨主席陳奕齊意有所指表示，台灣基進雖身為領收政黨補助款，但沒有黨團，每一分錢都必須用在刀口上面，有責任為支持者付出最好的參政品質，在國會附近租用辦公空間，肩負黨團功能及服務選民。

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陳奕齊說，抗中是台灣基進非常鮮明的特色，也是長期關注議題，之前已通過「反滲透法」，但仍有很多不足，台灣基進過去一年雖提出相關法案，但受到國民黨杯葛，未來仍會推動，將續推「代理人法案」、「兩岸條例加強管制中資案」、「國防產業發展條例修正案」。

陳柏惟有透過圖卡秀出就任立委一年以來的成績，包含12案法律主提案、11案法律共同提案、81案預算提案、100％立院出席率、95次口頭質詢等，並表示，台灣是中國進行混合戰最重要的目標，為了面對新式戰場，防禦假訊息攻擊，台灣有必要比照國際經驗，成立混合戰應變中心。

台灣基進組織部主任李雨蓁表示，資安即國安，除了要求完備資安法規完備、資安檢驗充分揭露、行政單位的積極把關外，如個資跨境傳輸的管制也是急需注意的問題。

針對建構主體台灣認同，台灣基進台南黨部主委李宗霖強調「語言是文化的底蒂，文化是建國的根基」，台灣基進不僅國會問政，地方也長期舉辦活動或與民眾進行議題討論，希望從地方到中央，能共同建構大家對台灣的認同與想像，打造屬於我們的理想國家。

台灣基進財務長張婷婷提到，在經費有限的狀況下，目前已經拓展7個地方黨部、3個籌備處、1個聯絡處，長期扎根地方，台灣長久以北部觀點的政策改革，需要有更多南部的聲音加入，這正是台灣基進積極在地方議會打拼的原因，接下來的戰役台灣基進一定會戰鬥到底。

台灣基進舉行「台灣基進x陳柏惟2020成果發表暨2021優先議題」記者會，台灣基進立委陳柏惟（右）分享2020進軍國會一年的成果。（記者陳志曲攝）

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