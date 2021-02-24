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    首頁　>　政治

    兩黨槓藻礁議題 民進黨比較馬政府做法控藍營藉環保名行政治動員

    民進黨針對國民黨在大潭藻礁公投議題上的發言進行駁斥與澄清。（翻攝民進黨粉專）

    民進黨針對國民黨在大潭藻礁公投議題上的發言進行駁斥與澄清。（翻攝民進黨粉專）

    2021/02/24 13:22

    〔即時新聞／綜合報導〕近期大潭藻礁公投連署因國民黨大動作力挺而討論度直線飆升，引發藍綠兩黨人物發言，甚至被外界意見解讀為「兩黨能源政策角力」；民進黨昨在臉書就此議題發表說法，表示遺憾「國民黨拿藻礁議題進行政治操作，不願意告訴大家事實」，並提出2點針對此議題進行澄清，文末也批國民黨「現在操作藻礁議題，就是假環保之名，行政治動員之實」。

    民進黨製圖貼文強調「保護藻礁是共同努力的方向」，並提「1/10範圍、避開藻礁、搭配生態支援計劃」；民進黨表示，如今相關開發方案「不同於國民黨時期」，已避開藻礁開發，也投入大量資源進行保育工作，強調民進黨將努力保護藻礁與開發的平衡。

    話鋒一轉，針對國民黨發言，民進黨表示遺憾，認為天然氣接收站、能源轉型議題「被國民黨拿藻礁議題進行政治操作，不願意告訴大家事實」。

    民進黨接著提出2論點反駁，強調首先，「第三液化天然氣接收站（三接站）是在馬政府時期確定的開發案」，並強調當時興建計畫面積是232公頃，「碼頭就填土做在大潭藻礁區上」；民進黨表示，執政之後，該黨將把建設移開藻礁棲地、開發面積縮減剩下10分之1，僅留必要的23公頃、只使用18年前已填地完成的區域，不新填地，不影響裸露藻礁區現況，強調這3點作法與國民黨當時政策的不同。

    其次，民進黨表示，今年8月有重啟核四公投案，認為國民黨要借用各種公投案及支持藻礁公投案來「掩護重啟核四公投案的通過」；民進黨控，過往與能源轉型相關的議題國民黨都反對，諸如太陽能光電、離岸風電，或燃氣發電等，認為國民黨背後動機「就是要重啟危險核四」。

    民進黨又指出，「這次國民黨反對『三接』站也是為了要重啟危險核四」，而民進黨則希望透過「三接」站開發，使減煤與能源轉型進行可併行；民進黨批，國民黨現在操作藻礁議題，「就是假環保之名，行政治動員之實」，認為公共議題應該被理性討論，「但國民黨的政治操作絕對不利於社會良性溝通」。

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