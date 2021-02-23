趙少康稱「18歲公民權為德不卒」 青民協：混淆視聽

台灣青年民主協會批趙少康（見圖）根本是在混淆視聽、逃避修憲。（資料照）

2021/02/23 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕中廣董事長趙少康今（23）日受訪表示要推動不在籍投票，更直言「只把公民權下修到18歲是為德不卒」。對此，「台灣青年民主協會」也過臉書表示，趙少康根本是拿位於「法律位階」的不在籍投票來綁架青年權益，作為混淆視聽、逃避修憲的藉口。

青民協表示，趙少康去年曾說「不讓年輕人投票，就不讓年輕人投票怎樣？下修到18歲，18歲到20歲都是民進黨的」，根本是把政黨利益置於青年權益之上，以選票凌駕於世代正義，完全顯示國民黨的思想與青年背道而馳，不會是一個重視未來世代參與國家事務的政黨。

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青民協說道，趙少康曾要求要同意「投票權下修至18歲」，就要用「開放不在籍投票」來作為交換，但這根本就是再重蹈覆轍，因為國民黨2015年黨團協商就以此為要求，導致協商破局，18歲公民權更遲遲無法上路；他們質疑，「國民黨提出下修公民權只是在打假球，根本無心支持青年權益。」

青民協指出，國民黨更拿位於「法律位階」的不在籍投票，試圖綁架位於「憲法位階」的18歲公民權，在2018年修法的《公民投票法》及2020年的「公民不在籍投票法草案」都有針對不在籍投票的規定，但國民黨這時候還是在裝瘋賣傻，每次談到「修憲」就搬出「法律位階」的不在籍投票來混淆視聽，逃避修憲議題，更將此作為綁架18歲公民權的手段，根本是搞不清楚下修公民權至18歲在「憲法位階」而不在籍投票是「法律位階」。

青民協強調，20歲才能有公民權已經是民主國家的後段班了，18歲公民權已是朝野共識，要國民黨負起最大在野黨對於修憲的責任，不要再拿「法律位階」的不在籍投票，作為逃避修憲的藉口，持續做出對不起青年世代、開民主倒車的行為。

「臺灣青年民主協會 TYAD」臉書專頁全文

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